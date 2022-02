Kaiseraugst «Wir möchten den guten Geist ins neue Haus mitnehmen»: Grundstein für das neue Alterszentrum gelegt Die Stiftung Rinau Park realisiert in Kaiseraugst ein Grossprojekt: Für 50 Millionen Franken entsteht ein neues Alterszentrum mit Pflegeheim und betreutem Wohnen. Baustart war im vergangenen Jahr, nun konnte mit der Grundsteinlegung ein weiterer Meilenstein gefeiert werden – verbunden mit einem Wunsch.

Beim Alterszentrum Rinau Park in Kaiseraugst entsteht für 50 Millionen Franken ein Neubau sowie 30 Alterswohnungen. Nadine Böni

Es ist ein Meilenstein auf dem Weg zum neuen Alterszentrum Rinau Park in Kaiseraugst: Nachdem im September die Bauarbeiten begonnen hatten, erfolgte nun die Grundsteinlegung für das 50-Millionen-Projekt, das die Stiftung Rinau Park realisiert. Stiftungsratspräsident Hans Moritz spricht denn auch von einem «ganz wichtigen Moment». Und er nennt den Neubau ein «Marathonprojekt».

Denn gestartet haben die Planungen zum Alterszentrum bereits 2016. Schon da waren die Defizite in der damaligen Altenbetreuung offenkundig geworden: Die 40 Plätze im 1989 erbauten Altersheim reichten nicht mehr aus – Ferienbetten, Tagespflege oder betreutes Wohnen fehlten komplett. Das bestehende Gebäude war ausserdem sanierungsbedürftig. Moritz:

«Das hat uns bewogen, einen Neubau zu planen, der Alterszentrum mit Pflegeheim und betreutes Wohnen miteinander verbindet.»

Das Projekt «Purpurea», benannt nach einer Rotbuche im Park der Anlage, tut nun genau das. Es entsteht aktuell in einer ersten Etappe das neue Alterszentrum mit Pflegeheim mit 63 Plätzen. Dieses soll bis im Sommer 2023 fertig sein. Dann ziehen die Bewohnerinnen und Bewohner in den Neubau und das alte Gebäude wird abgerissen. An seiner Stelle entstehen in der zweiten Etappe zwei Häuser mit 30 Wohnungen für betreutes Wohnen, die voraussichtlich 2025 bezugsbereit werden.

Besondere Erinnerungen in der Schatulle

Bei der Grundsteinlegung wurden, wie es Tradition hat, Unterlagen und Gegenstände in einer Schatulle ins Fundament einbetoniert – sehr bewusst ausgewählte Unterlagen und Gegenstände, wie Hans Moritz sagt:

«Wir möchten die Philosophie und den guten Geist aus dem Alterszentrum ins neue Gebäude mitnehmen.»

In die Schatulle kamen deshalb neben Projektunterlagen des Neubaus, Fotos des bisherigen Projektverlaufs und der archäologischen Funde sowie der Tagespresse auch einige persönliche Gegenstände von heutigen Bewohnenden und Mitarbeitenden sowie Erinnerungen an die Geschichte des Alterszentrums.

«Mit dieser Überbauung soll ein Begegnungszentrum für Pflegeheim, Alterswohnungen und die Gemeinde geschaffen werden», sagt Moritz weiter. Eine wichtige Rolle soll dabei auch der Park spielen. Die Blutbuche und ein Kastanienbaum bleiben stehen. Die Baumpfleger schützten diese mit speziellen Massnahmen vor der Bautätigkeit.

Park soll mit Spenden gestaltet werden

Darum herum wird der «Lebensraum Park für Bewohnende wie Besucher und Besucherinnen» entstehen, wie Moritz sagt. An der Gestaltung beteiligen können sich alle: Der Park soll durch Fundrising- und Spenden-Aktivitäten finanziert werden. Gespendet werden können etwa ein Baum, ein Brunnen, eine Bocciabahn, eine Sitzbank oder auch eine Zwergziege – die dann selbstverständlich den Namen der Spenderin oder des Spenders tragen kann.

Auf der Website des Rinau Parks sind die verschiedenen Möglichkeiten beschrieben und ein Spendenbarometer aufgeschaltet.