Kaiseraugst Unbekannte versuchen, Geldautomaten aufzubrechen – scheitern aber mit dem Vorhaben In Kaiseraugst haben in der Nacht auf Donnerstag unbekannte Personen versucht, einen Geldautomaten aufzubrechen. Weil sie es nicht geschafft haben, blieb es beim Sachschaden am Automaten.

Tatort war der Geldautomat, der im Coop-Baumarkt am Junkholzweg in Kaiseraugst steht. Das Gerät löste am Donnerstag, 7. Juli 2022, kurz vor 1.30 Uhr Alarm aus, wie die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Die Kantonspolizei rückte mit mehreren Patrouillen an und stellte fest, dass tatsächlich ein Einbruch stattgefunden hatte. Wie sich zeigte, hatten Einbrecher mutmasslich mit einem Vorschlaghammer den Geldautomaten eingeschlagen. Zudem haben sie einen Keil benutzt.

Dieses Unterfangen hatten die Unbekannten aber vorzeitig abgebrochen und waren ohne Beute geflüchtet, schreibt die Kapo weiter. Die Polizei fahndete grossräumig nach der Täterschaft, konnte aber diese nicht fassen. Die Kantonspolizei Aargau hat weitere Ermittlungen aufgenommen. Am Gebäude sowie am Geldautomaten entstand gemäss Polizeiangaben «beträchtlicher Schaden». Dieser lässt sich derzeit noch nicht beziffern. (cri)

Aktuelle Polizeibilder: