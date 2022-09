Kaiseraugst Tibetische Mönche streuen im Reformierten Kirchgemeindehaus ein Mandala – und übergeben es dem Rhein Tibetische Mönche haben im Reformierten Kirchgemeindehaus in Kaiseraugst ein Mandala gestreut – nun wurde es dem Rhein übergeben.

Zwei tibetische Mönche streuten das Sandmandala. Jutta Wurm/zvg

Das Sandmandalaprojekt im Reformierten Kirchgemeindehaus Kaiseraugst ist beendet. Die beiden tibetischen Mönche, die das Kunstwerk in einer Woche intensiver Arbeit erstellt hatten, verwischten es in wenigen Minuten und übergaben den Sand dem Rhein.

Assel Abilseitova, Pianistin der Reformierten Kirchgemeinde Region Rheinfelden, eröffnete die Zeremonie mit einem Werk des zeitgenössischen Komponisten Ivan Bosicevic. Darauf nahm Pfarrer Andreas Fischer Bezug in seinen einleitenden Worten: Die Begegnungen mit dem Mönch Lama Chhenden hätten ihn berührt. Dieser spricht kaum ein Wort Englisch. Die Kommunikation erfolgte im nonverbalen Bereich: «Die Umarmungen dieses in tiefem Frieden in sich ruhenden Mannes mit einer ungeheuren Energie in seinen Händen sagen mehr als tausend Worte.»

Das Mandala bedeutete für alle ein Innehalten

Sonngard Trindler vom Schulverein Lo-Manthang, die den Anlass organisierte, dachte in ihrer Rede darüber nach, wie das Mandala wohl auf die Zuschauerinnen und Zuschauer gewirkt hatte: «Vielleicht übertrug sich die Ruhe und Konzentration, vielleicht bewirkte es ein stilles In-sich-Gehen, vielleicht wurde es einfach als besonderes Kunstwerk bewundert.» Doch für alle, vermutete Trindler, bedeutete der Anblick des Mandalas in irgendeiner Form ein Innehalten.

Die Gottheit, die in dieser Woche im Mandalapalast Einzug gehalten hatte, war der Medizin-Buddha, eine heilende Gottheit also mitten in einer von Pandemie, Krieg und Klimakatastrophen erschütterten Welt und entsprechend aufgescheuchten Menschenseelen. Dorthin wird sich der Buddha, so der Gedanke, nun ausbreiten: in die Seelen der Anwesenden, in die Weite der Welt mit all ihren Wesen, wenn der Sand in den Rhein gestreut wird.

Die Mönche sangen mit ihren tiefen, obertonreichen Stimmen Gesänge, die man nicht verstand, die einen aber – wie nachher manche der Teilnehmenden sagten – in Trance versetzten.

Dann wurde der kunstvoll gestreute Sand zusammen gewischt zu einem graubraunen Klumpen. Diesen trugen die Mönche in einer Prozession durchs Dorf, gefolgt von der Hundertschaft der Teilnehmenden. Auf dem Steg in der Badi streuten die Mönche, nach einem kurzen Gebet, den Sand in den Rhein. (az)