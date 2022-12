Kaiseraugst Starke Rauchentwicklung bei Brand in Entsorgungsfirma In einer Halle einer Entsorgungsfirma in Kaiseraugst kam es zu starker Rauchentwicklung. Die Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Der Brand verursachte starke Rauchentwicklung. Kantonspolizei Aargau

Die Rauchsäule war bereits von weitem erkennbar: Am Sonntagmorgen, gegen 11:15 Uhr, ging beim Feuerwehrnotruf die Meldung ein, dass in Kaiseraugst an der Rinaustrasse aus einer Halle starker schwarzer Rauch aufsteige. Umgehend wurden die Feuerwehr sowie mehrere Polizeipatrouillen vor Ort aufgeboten.

Die Einsatzkräfte konnten nach ihrem Eintreffen feststellen, dass sich keine Personen in der Halle befanden. Durch den Brand wurde also niemand verletzt. Allerdings entstand an der Halle Sachschaden in mittlerer Höhe.

Durch den Brand wurde niemand verletzt. Kantonspolizei Aargau

Wie die Kantonspolizei mitteilt, dürfte ein kleiner Mottbrand in einer Mulde, in der Schrott gelagert wird, ausgebrochen sein. Dies führte zu einer starken Rauchbildung. Der Brand konnte sich jedoch nicht weiter ausbreiten.

Der Einsatz der Feuerwehren Raurica und Rheinfelden dauerte bis nach 21 Uhr. Für Mensch und Umwelt durch den Rauch habe laut Polizei nie eine Gefahr bestanden. (phh)

Der Feuerwehreinsatz dauerte bis in den späten Abend. Kantonspolizei Aargau

