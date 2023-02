Kaiseraugst Sie kommen angeflogen: Die ersten Störche kehren aus dem Winterquartier in Spanien zurück Es kehrt wieder Leben ein in Kaiseraugst: Die ersten fünf Störche sind aus dem Winterquartier in Spanien zurück. Storchenvater Urs Wullschleger rechnet damit, dass die Störche in 16 bis 18 Horsten brüten werden. Beim Strandbad allerdings können sie nicht mehr alle Nester nutzen – einige lagen direkt in den Platanen über den Wohnwagen, was den Besitzern Hinterlassenschaften bescherte.

Sie sind zurück: das Storchenpaar auf dem «Adler» in Kaiseraugst. Urs Wullschleger

Auf sie ist Verlass: Die Kaiseraugster Störche kehren aus ihrem Winterquartier zurück – und zeigen damit an, dass der Winter langsam zu Ende geht. «Fünf Störche sind bereits wieder da», freut sich Urs Wullschleger, der sich seit vielen Jahren mit viel Herzblut um die Störche im Dorf kümmert.

Je ein Storch sitzt derzeit im Horst auf der Kirche, beim Schulhaus und beim Strandbad – und wartet auf seinen Partner oder seine Partnerin. Zwar findet im Frühling meist das gleiche Paar wieder in den Horsten zusammen, aber den Winter verbringen die beiden getrennt.

Zudem kann es im Frühling unter den Männchen zu Kämpfen um den Horst kommen. Verliert der bisherige «Horst-Chef» den Kampf und sitzt damit ein anderes Männchen im Horst, so kann er auch sein Weibchen verlieren. «Störche sind nesttreu, nicht partnertreu», schreibt Storch Schweiz dazu.

Beim «Adler» sind schon beide Störche zurück

Beim «Adler» haben sich zwei Störche bereits gefunden und sitzen zusammen im Horst. Wullschleger geht davon aus, dass es das Pärchen vom letzten Jahr ist. Wobei er auch bei langjährigen Paaren immer wieder beobachtet, dass es eine Annäherungsphase nach der langen Zeit braucht.

«Ist das Weibchen früher als das Männchen da, weicht es dem Männchen zuerst aus und verlässt für drei bis vier Tage den Horst.»

Auch im letzten Jahr waren Mitte Februar die ersten Störche zurück. Früher als noch vor einigen Jahrzehnten. Die Klimaveränderung habe sicher dazu beigetragen, dass die Störche früher zurückkämen, sagt Wullschleger. Ein zweiter Grund ist, dass sie nicht mehr so weit ziehen wie früher. Viele überwintern nicht mehr in Nordafrika, sondern in Spanien.

Wullschleger lacht. «Wenn sie zur Rückkehr aufbrechen, wissen sie allerdings nicht, was sie in der Schweiz erwartet – sie können ja schlecht kurz in der Schweiz anrufen.» Allerdings mache ihnen die Kälte auch nichts aus.

Horste beim Strandbad reduziert

Der Storchenvater rechnet damit, dass in diesem Jahr 16 bis 18 Horste besetzt sein werden. Im letzten Jahr waren es 20. «Beim Strandbad hatte es aber mehrere neue Horste, die ungünstig lagen.» Denn die Störche bauten ihre Horste auf zurückgeschnittenen Platanen, unter denen Wohnwagen standen. Die Besitzer hatten so auf ihren Dächern die Bescherung.

«Wir haben nun jene vier Platanen, auf denen im letzten Jahr zwar Pärchen waren, aber keine Jungen hatten, nicht mehr zurückgeschnitten.» Somit können die Störche dort auch nicht mehr landen – und werden nicht mehr auf diesen Platanen nisten. «Sie werden aber wohl an anderen Stellen einen Horst bauen», so Wullschleger.

Der Storchenvater wird in den nächsten Wochen wieder viel zu tun haben. Er freut sich darauf. «Endlich ist wieder etwas los.»