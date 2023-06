Kaiseraugst

Schreckmoment in der Badi: Ambulanz und Polizei rücken wegen Badeunfall mit Kleinkind aus

In der Kaiseraugster Badi direkt am Rhein kam es am Wochenende beinahe zu einer Tragödie: Ambulanz und Polizei mussten nach einem Badeunfall ein Kind versorgen. Der Vorfall aber scheint einen glimpflichen Ausgang genommen haben.