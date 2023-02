Kaiseraugst Schräge Vögel und Plaudertaschen: Die «MG Fotzelschnitte» bringt ein buntes Programm auf die Bühne «Von allem etwas, bitte» – aber gern: Der Kaiseraugster Verein MG Fotzelschnitte bringt eine Vorfasnachtsveranstaltung auf die Bühne, die mit Guggemusik, Stand-up-Comedy, Schnitzelbänken und Gesang die Geschehnisse des vergangenen Jahres aufs Korn nimmt. Lacher sind dabei garantiert.

In selbst gebauten Storchennestern sitzen die «Schreegi Vögel» – und debattieren über Jobsharing. Andrea Worthmann

Sie scharren schon mit den Hufen, so kurz vor der Premiere ihres zehnten Bühnenprogramms. Die «MG Fotzelschnitte» musste coronabedingt ihre Show zwei Mal absagen. Für die kommende Bühnenshow hat sich die Gruppe nun wieder ein abwechslungsreiches und vielseitiges Programm ausgedacht.

Eigens dafür sind die zehn Mitglieder für ein Wochenende ins Tessin zu einem internen Workshop gefahren. Und genau an dem Punkt fängt die Show an. In kleinen Videofilmen wird die Gruppe von der An- bis zur Rückfahrt begleitet. Dass es dort nicht nur ernst und konzentriert zuging, kann man sich denken. So ziehen sich die Filmsequenzen aus dem «Fotzelschnitte Resort» wie ein roter Faden durch das Programm und bringen durch gespielte Witze das Publikum zum Lachen.

Schnitzelbank und Guggemusik vom Feinsten

Vor Ort führt «Gilbert Dessert» durch das Programm und macht mit seinem hellblauen Kurzanzug mit buntem Eis am Stiel eine witzige Figur. Auf charmante Art und mit französischem Akzent scheut er sich auch nicht, mit den Gästen zu sprechen. Das Publikum darf sich hier auf ein bisschen Interaktion freuen. So viel sei verraten: Es geht auch um Energie sparen.

Bei Fasnachtsveranstaltungen dürfen natürlich Schnitzelbänkler nicht fehlen. Mit «Dr Schindu» aus Pratteln (BL), steht ein Duo auf der Bühne, das auch in Kaiseraugst berühmt-berüchtigt ist und sich mit dem Dorfgeschehen bestens auskennt. Aber auch Bundesrat Alain Berset oder die Schweizer Fussballnati finden sich in den pointierten Versen wieder. Es darf gelacht werden.

Die «MG Fotzelschnitte» bietet dieses Jahr wieder ein buntes Bühnenprogramm – auch mit Schnitzelbänken. Andrea Worthmann

«50 + 1» heisst es bei der Guggenmusik «Grossschtadtchnulleri», die ihr 50-jähriges Jubiläum nachfeiert und mit Musik und Geschichten aus den vergangenen Jahren unterhält. Hierbei erfährt man, was es mit dem Trinkspruch «Petz die Puffe» auf sich hat und warum dieser ständig ausgebaut wird.

Ein bisschen aufpassen muss man bei dem Dialog, den sich die «CHAIpirinhas» auf ihren Motorvelos liefern. In praktisch jedem Satz ist eine Schweizer Ortschaft oder Gegend verbaut. Und auch Kostüme und Bühnenbild für einen Sketch mit Störchen, von denen es in Kaiseraugst genug gibt, muss man gesehen haben.

Nur noch wenige Tickets verfügbar

Benjamin Bürgi, Obmann der «MG Fotzelschnitte», lobt neben der Leistung aller Showacts auch die vielen Leute, die geholfen haben. Mehr als 60 freiwillige Helferinnen und Helfer tragen zum Gelingen der Show bei. Er sagt ausserdem: «Wir sind froh, dass wir das Event durchführen können und schon viele Karten verkauft haben.»

Nach einer Pause geht es rasant und bunt weiter. Das Publikum darf sich auf die Kaiseraugster «Waldhäxe», die «Plaudertäsche» und noch viel mehr Schauspielerinnen und Schauspieler sowie Musik freuen. Es wird nicht langweilig. Das «Schlussfurioso» bringt alle Mitwirkenden noch einmal auf die Bühne.

Das Programm wird vom 8. bis 12. Februar ab 20 Uhr aufgeführt. Ab 18 Uhr ist Türöffnung und Küchenbetrieb. Am Sonntag startet alles zwei Stunden früher. Einige wenige Karten sind noch an der Abendkasse erhältlich.