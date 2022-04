Saisonstart Ab Samstag sticht die Kaiseraugster Fähre wieder in den Rhein Am Wochenende startet die Kaiseraugster Fähre in die neue Saison. Das schlechte Wetter dürfte dabei einige Erinnerungen an den vergangenen Sommer wecken, als der Betrieb wegen Hochwasser über Wochen eingestellt werden musste. Das Fähri-Team hofft nun dieses Jahr auf Besserung – und bietet zwei neue Sonderfahrten an.

Bald sticht die Kaiseraugster Fähre wieder in den Rhein. Hier eine Sonderfahrt. Nadine Böni

Am kommenden Samstag soll die Kaiseraugster Fähre wieder in den Rhein stechen. Die Wetterprognosen für den Saisonstart sind zwar nicht gerade vielversprechend, aber Max Heller, Präsident der Fährenkommission, hofft dafür im restlichen Saisonverlauf auf Besserung: «Ich hoffe auf gutes Wetter, wenig Hochwasser und unfallfreie Fahrten.»

Im vergangenen Jahr liessen die Bedingungen zu wünschen übrig. Andauerndes Hochwasser verhinderte sechs Wochen lang jegliche Ausfahrten. Dazu sagt Heller:

«Ich glaube, dass Hochwasser noch nie eine solch lange Zwangspause verursacht hat.»

Ins andere Extrem sollte das Wetter allerdings auch nicht kippen. Trockenheit könne den Betrieb ebenfalls einschränken, wie Heller sagt. Im Gegensatz zum Wetterpech sei man von Unfällen bisher verschont geblieben, fügt Heller an. Das soll auch so bleiben.

Auf dem Programm stehen auch Sonderfahrten

Vorerst startet die Fähri-Saison mit öffentlichen Überfahrten an drei Tagen in der Woche. Bis im Juli überquert die Fähre jeweils am Mittwochnachmittag sowie am Samstagnachmittag und sonntags am Vor- und Nachmittag den Rhein. In den Sommermonaten wird das Programm dann erweitert. Dann fährt das Schiff auch Dienstag-, Donnerstag- und Freitagnachmittag.

Max Heller (links), Präsident der Fährenkommission, freut sich auf die kommende Saison. Neben ihm steht der langjährige «Fährimaa» Hanspeter Meyer. Nadine Böni

Weiter können auch Sonderfahrten gebucht werden. Darunter etwa sogenannte Barbecue- und Fonduefahrten. Auf diese Saison hin hat die Fährenkommission zudem das Angebot erweitert. Künftig können auch Fleischkäse- und Beinschinkenfahrten gebucht werden, wie Max Heller sagt. Man sei gespannt, wie diese Kulinarik-Fahrten ankommen, so Heller. Offen stehen diese Sonderfahrten für Gruppen ab acht Personen.

Die Fähre gehört der Ortsbürgergemeinde

Der Betrieb der Fähre ist ein Defizitärgeschäft. Das war mit ein Grund für die Übernahme des Fährenbetriebs durch die Ortsbürgergemeinde im Jahr 1995. Damals war Max Heller Gemeindepräsident von Kaiseraugst und wirkte als solcher auf die Übernahme hin. Zu dieser Zeit wurde Heller auch Mitglied der Fährenkommission. Er blieb es bis heute – und geht nun in die 26. Saison.

Die Ortsbürgergemeinde betreibt die Fähre nicht nur. Sie deckt auch deren jährliches Defizit, sofern dieses nicht mehr als 50'000 Franken beträgt, wobei auch die Stadt Rheinfelden (D) einen Anteil leistet. In normalen Jahren beläuft sich das Defizit gegen 40'000 Franken.

Normale Auslastung wieder möglich

Für den Betrieb der Kaiseraugster Fähre sorgt ein rund 15-köpfiges Team, dessen Mitglieder sich mit Einsätzen abwechseln. Das Betriebsteam kann dieses Jahr wieder 30 Personen aufs Mal an Bord begrüssen. Das war letztes Jahr nicht immer so. So durfte man 2021 zeitweise coronabedingt maximal 12 Personen an Bord willkommen heissen.

Darunter habe der Betrieb im letzten Jahr allerdings kaum gelitten, so Heller. «Wir mussten fast nie Besucherinnen und Besucher aufgrund der Personenobergrenze abweisen», sagt er.