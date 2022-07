Exklusiv-Interview «Es ist schlimm!»: Der Swissport-Chef über ausrastende Passagiere, verspätete Koffer – und schwitzende Angestellte

Warwick Brady leitet den weltgrössten Bodenabfertigungskonzern Swissport mit über 48'000 Angestellten in 45 Ländern und Sitz in Zürich. Im Interview nimmt der Südafrikaner Stellung zum Koffer-Chaos an Flughäfen – und gibt Ratschläge fürs Check-in.