KAISERAUGST Parkgebühren an der Badi: «Eine Katastrophe – haben denn die nichts vom Coop Kaiserhof gelernt?» Ab Freitag, 16. Juni, kostet es einen Franken pro Stunde, sein Auto auf dem Areal rund um Badi und Campingplatz am Rheinufer abzustellen. Die Gemeinde hält das für «zumutbar» und will damit das Parkchaos abwenden. Passanten aber gehen davon aus, dass so die Zahl der Badigäste einbrechen wird.

Das Parkieren an der Badi Kaiseraugst ist noch gratis, wird aber demnächst kostenpflichtig. Bild: Hans Christof Wagner

Die Sonne brennt auf die Dächer. Es ist heiss und es ist Sommer. Und so reihen sich auch an diesem Dienstagnachmittag die Autos auf dem Badi- und Camping-Areal am Kaiseraugster Rheinufer aneinander.

Bei den Kontrollschildern überwiegt «AG», aber es sind auch einige mit «BL» vertreten. Augst, Pratteln, Giebenach – alles nicht weit weg. Und auch wenn die Badi Kaiseraugst kein Spassbad mit vielen Attraktionen ist – mit der Möglichkeit, dort auch im Rhein zu schwimmen, zieht sie Besucherinnen und Besucher über Kaiseraugst hinaus an. Und die kommen dann eben mit dem Auto und parkieren – noch – entlang von Kraftwerkstrasse und auf den Plätzen vor dem Campingeingang.

Pro Stunde einen Franken Parkgebühr

Aber damit ist jetzt Schluss. «Ab Freitag, 16. Juni, werden die Parkplätze an der Kraftwerkstrasse, am Strandbadweg und beim Parkplatz von Schwimmbad und Camping neu gemäss Parkierreglement der Gemeinde Kaiseraugst bewirtschaftet», heisst es in den aktuellen amtlichen Nachrichten der Gemeinde.

Bewirtschaftet heisst gebührenpflichtig – pro Stunde einen Franken, wobei die erste Stunde gratis ist. 10 Franken kostet die Tageskarte. Bezahlt wird ausschliesslich per App. Automaten oder Schranken werden keine kommen.

«Eine Katastrophe», meint eine Passantin dazu, die gerade aus der Badi kommend in ihr noch gratis abgestelltes Auto steigt. «Haben die denn nichts daraus gelernt, wie das am Kaiserhof abgelaufen ist», fragt sie. Und spielt damit auf die Konsequenzen an, welche die Gebührenpflicht fürs Parkieren beim Coop-Einkaufscenter mit sich brachte: wegbrechende Kundschaft, fehlende Umsätze, Geschäfte am Rande der Pleite. Sie wohne schon seit zwölf Jahren in Kaiseraugst, kenne dort viele und keiner davon halte die Pläne der Gemeinde für gut, sagt die Frau.

Sie jedenfalls kenne keine zweite Badi in der Region, bei der man fürs Parkieren zahlen müsse. Auch eine zweite Passantin findet, dass das Parkieren an der Badi kostenlos bleiben solle, zumindest auf dem Parkplatz.

Aber sie kennt auch die teils chaotischen Szenen, die sich an heissen Sommerwochenenden rund um die Badi abspielen: Eine abgestellte Blechschlange entlang der Kraftwerkstrasse bis ins Dorf hinein. Manche parkierten auch auf der Wiese, selbst in den mit Steinen abgesperrten Bereichen oder auf den Privatplätzen von Anwohnenden. Die Folgen: kaum mehr durchkommende Ambulanzfahrzeuge, Bussen für Falschparker.

Gemeinderat hält Anreise per Velo für «zumutbar»

«Und genau das wollten wir nicht länger tolerieren», sagt Gemeinderat Markus Zumbach. Der hält es für «zumutbar», zu Fuss oder per Velo zur Badi zu kommen, auch aus der Liebrüti. Zumal auch der Veloabstellplatz vergrössert werde. Zumbach sagt:

«Die Gemeinde Kaiseraugst fühlt sich vor allem den Velofahrern und den Fussgängern verpflichtet, weniger den Autofahrern.»

Die Gebührenpflicht, so der Gemeinderat, gelte jetzt erst einmal als Pilot nur für die Saison 2023. Repol und ein privater Sicherheitsdienst werden kontrollieren. Zumbach sagt, es würde ihn «wundern», wenn damit die Zahl der Badigäste einbrechen würde.