Kaiseraugst Noch mal über 100 neue Wohnungen: Das sind die Pläne für die zweite Römerpark-Überbauung Es ist ein für Fricktaler Verhältnisse fast gigantisches Projekt: Im Gebiet Wurmisweg-West in Kaiseraugst sollen in den nächsten Jahren rund 300 Wohnungen entstehen. Im Frühjahr lag das Baugesuch für die erste Überbauungsetappe auf, nun folgt das Baugesuch für die zweite Etappe. Allein diese kostet fast 40 Millionen Franken.

Für die Überbauung des Areals Wurmisweg-West wurden inzwischen zwei Grossbauprojekte lanciert.

Nadine Böni (20. Juni 2019)

Es geht vorwärts mit dem Grossprojekt Römerpark in Kaiseraugst: Auf der Gemeindeverwaltung liegt derzeit ein Baugesuch für die zweite Etappe der Wohnüberbauung auf dem Areal Wurmisweg-West auf. Als Bauherrin ist die Grundeigentümerin, das Kaiseraugster Bauunternehmen Ernst Frey AG, angegeben. Sie möchte auf dem Grundstück nahe des DSM-Kreisels 106 Wohnungen erstellen.

Das Baugesuch liegt noch bis zum 19. November auf, die Unterlagen sind auch auf der Website der Gemeinde abrufbar. Geplant sind demnach drei Gebäude mit mit 24, 36 und 46 Wohnungen sowie einer gemeinsamen Einstellhalle. Insgesamt sollen 163 Parkplätze entstehen. Die Gebäude sind unterschiedlich hoch und zählen zwischen vier und maximal acht Stockwerke.

Baubewilligung für erste Etappe steht bevor

Beim nun aufliegenden Bauprojekt handelt es sich um die zweite Etappe der angedachten Grossüberbauung mit insgesamt rund 300 Wohnungen. Bereits im Frühjahr das Baugesuch der ersten Etappe der Überbauung Römerpark auf. Diese Wohnüberbauung entsteht entlang der Hauptstrasse auf der Parzelle 1493, die knapp 8555 Quadratmeter gross ist. Die Parzelle 339, die nun im Rahmen der zweiten Etappe überbaut werden soll, liegt direkt dahinter. Sie ist sogar 19'309 Quadratmeter gross.

Bauherrin ist bei der ersten Etappe die Credit Suisse Asset Management. Sie plant unter anderem 119 Mietwohnungen sowie eine Einstellhalle mit 120 Parkplätzen. Wie Gemeindeschreiber Rolf Dunkel sagt, liege das Baugesuch derzeit noch bei der Gemeinde in Bearbeitung. Eine Baubewilligung scheint aber demnächst möglich. Die Bauherrin rechnet mit einer Bauzeit von rund zweieinhalb Jahren, womit ein Bezug 2024 denkbar ist.

Gemeinde vergibt Arbeiten für Kindergarten

Wann die 106 Wohnungen der zweiten Etappe fertig sein sollen, ist offen und auch vom Verlauf des Baugesuchsverfahrens abhängig. Als Investitionssumme sind im Baugesuch 38 Millionen Franken angegeben. Damit bleibt im Gelände noch eine grössere Fläche für eine weitere Etappe.

Auch die Gemeinde hat im Gebiet Wurmisweg-West ein Bauprojekt. Sie erstellt am Weidenweg einen neuen Doppelkindergarten. Der entsprechende Kredit in Höhe von 1,695 Millionen Franken wurde an der Gemeindeversammlung im August 2020 genehmigt, wobei sich die Ernst Frey AG als Konsortialpartner mit maximal 1,2 Millionen Franken am Projekt beteiligt.

Die Baubewilligung für den Doppelkindergarten ist inzwischen rechtskräftig. «Derzeit befinden wir uns im Vergabeverfahren der Arbeiten», sagt Rolf Dunkel. Der Kindergarten soll bereits eröffnet werden, bevor die Überbauung voll erstellt und bezogen ist. Dunkel erklärt:

«Mit der zusätzlichen Kapazität wird es bis zur vollständigen Auslastung möglich sein, bestehende Kindergärten im Dorf zu sanieren.»

Im Juni diesen Jahres genehmigte die Gemeindeversammlung zudem die neue Erschliessung des Gebiets.