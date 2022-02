Kaiseraugst Nach jahrelangem Knatsch zeichnet sich eine Lösung ab: Die Bezahlschranke beim Coop-Parkplatz ist auf dem Weg Die Parkplätze beim Coop-Megastore Kaiserhof in Kaiseraugst sollen bald gebührenpflichtig werden. Allfällige Auswirkungen auf die angrenzenden Quartiere will die Gemeinde mit Verkehrsmessungen und einer Meldestelle im Auge behalten.

Am Coop-Megastore in Kaiseraugst wird das Gratisparkieren bald vorbei sein. Miriam Suter (26. August 2015)

Das Projekt Bezahlschranke an der Zufahrt des Parkplatzes beim Coop-Megastore Kaiserhof in Kaiseraugst samt dem Abbau der Parkplätze von 474 auf 364 wird konkreter. Gemeindepräsidentin Françoise Moser sagt: «Momentan laufen Abklärungen beim Kanton. Wir warten auf dessen Feedback.»

Eigentlich hatte die Gemeinde die Baubewilligung bereits am 22. November 2021 erteilt. Doch gegen diese hat Coop Beschwerde erhoben. Coop-Sprecher Dean Fuss: «Die gesprochene Baubewilligung wurde zur Prüfung noch einmal an den Kanton zurückgewiesen.»

Verkehrsmessungen sind geplant

Der zuständige Gemeinderat Oliver Jucker schätzt, dass der Kanton bis März Feedback gibt. Das müsse die Gemeinde dann in eine neuerliche Baubewilligung einflechten und diese dem Bauherren und den Einwenderinnen und Einwendern wiederum zustellen. Jucker sagt:

«Wenn alles gut läuft, könnte die Baubewilligung im Juni rechtskräftig sein.»

Gegen das Vorhaben hatte es in der Vergangenheit massiven Widerstand aus den angrenzenden Quartieren gegeben. Anwohnerinnen und Anwohner fürchten Rückstaus, Schleichverkehr und wildes Parkieren.

Die Gemeinde sei nun mit allen zusammengesessen, sagt Jucker. Der Grossverteiler und die Gemeinde seien übereingekommen, bis zu zehn Verkehrsmessungen pro Jahr durchzuführen. Ziel dieser Messungen sei es, die Auswirkungen der Parkraumbewirtschaftung auf den fliessenden und ruhenden Verkehr in Kaiseraugst im Auge zu behalten.

Meldestelle für Anwohnerinnen und Anwohner

Er verweist zudem auf eine eigens eingerichtete Meldestelle für Anwohnerinnen und Anwohner. Sollten diese beobachten, dass zwecks Umgehung der Gebührenpflicht der Parkdruck auf die Wohngebiete zunimmt, könnten sie das jederzeit melden. «Ich denke, wir haben die Anwohnerschaft mit ihren Sorgen abholen können», sagt Oliver Jucker.

Dass das Projekt an Fahrt gewinnt, findet Christian Keller, Geschäftsführer der Sektion Aargau des Verkehrs-Club der Schweiz (VCS), gut. Er sagt:

«Wir erwarten, dass das Projekt jetzt nicht mehr in die Länge gezogen wird, sondern endlich konkret wird.»

Das Parkieren am Kaiserhof müsse schon ab der ersten Minute kostenpflichtig sein, sonst hätten die Massnahme keine «Lenkungswirkung», wie Keller sagt. Er schiebt nach: «Parkgebühren sollen die Menschen nicht dafür bestrafen, dass sie das Auto nehmen. Sie sollen einen Anreiz setzen, auf unnötige Fahrten zu verzichten.»

1.50 Franken Gebühr in der ersten Stunde

Tatsächlich wird das Parkieren am Coop Kaiserhof auch gleich kosten – in der ersten Stunde 1.50 Franken, in der zweiten Stunde einen Franken und ab der dritten Stunde 50 Rappen.

Keller sagt heute, siebeneinhalb Jahre nachdem der VCS Beschwerde gegen den Umbau des Kaiseraugster Coops erhoben und damit den Stein ins Rollen gebracht hat: «Die Gemeinde steht jetzt hinter der Bewirtschaftungspflicht und ist auf gutem Weg, sie endlich umzusetzen.» Auch Gemeinderat Oliver Jucker meint:

«Ich glaube, wir können ein längst überfälliges Projekt bald verwirklichen. Ich sehe Licht am Horizont.»