Kaiseraugst Nach Gewalttat in der Liebrüti: Tatverdächtiger wurde festgenommen Er wollte eigentlich nur mit dem Hund raus – und wurde brutal zusammengeschlagen: Zwei Wochen sind seit der Gewalttat gegen einen 57-Jährigen mitten in der Kaiseraugster Grossüberbauung Liebrüti vergangen. Jetzt sind die Ermittlungen vorangekommen.

Vor knapp zwei Wochen wurde in der Kaiseraugster Liebrüti ein Mann brutal zusammengeschlagen. Hans Christof Wagner

Knapp zwei Wochen ist es her, seit in der Kaiseraugster Wohnüberbauung Liebrüti ein Mann brutal zusammengeschlagen wurde. Nun sind die Ermittlungen vorangekommen. «Zwischenzeitlich konnten mehrere der tatverdächtigen Personen angehalten und befragt werden. Eine Person wurde verhaftet», wird Adrian Schuler, Mediensprecher der Aargauer Oberstaatsanwaltschaft, in einer Meldung der «Neuen Fricktaler Zeitung» zitiert.

Mehr will er dazu derzeit nicht sagen. «In diesem frühen Stadium der Ermittlungen können keine weiteren Details bekanntgegeben werden. Es gilt die Unschuldsvermutung.»

Der Mann wurde vor dem Eingang zu einem Hochhaus spitalreif geprügelt. Kantonspolizei Aargau

Der 57-jährige Anwohner hatte am Freitagabend, 13. Januar, gegen 22 Uhr seine Wohnung verlassen, um mit dem Hund spazieren zu gehen. Beim Verlassen des Hochhauses wurde ihm von mehreren Jugendlichen der Weg versperrt. Nachdem der Mann einen der Jugendlichen zur Seite gestossen hatte, wurde ihm unvermittelt mit der Faust mehrfach ins Gesicht geschlagen. Durch den Angriff wurde der 57-jährige Schweizer mittelschwer verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Der Vorfall hatte unter den Anwohnerinnen und Anwohnern für Angst und Entsetzen gesorgt. Die Gemeinde hat bereits seit einigen Jahren auf eigene Kosten einen Sicherheitsservice beauftragt, der vor Ort regelmässig auf Patrouille geht. Die Kaiseraugster Gemeindepräsidentin Françoise Moser kündigte ausserdem an, dass daneben auch die Kontrollen durch die Regionalpolizei verstärkt würden.