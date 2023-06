Kaiseraugst Nach der brutalen Attacke auf einen Spaziergänger: Diese Massnahmen ergreift die Gemeinde Das Thema Sicherheit beschäftigt die Gemeinde Kaiseraugst – nicht erst, seit im Januar ein Spaziergänger brutal von Jugendlichen zusammengeschlagen worden war. Ab 2024 will der Gemeinderat die ersten Massnahmen aus einem neuen Sicherheitskonzept umsetzen. Vorerst aber holt er in einer Bevölkerungsumfrage die Meinung der Einwohnerinnen und Einwohner ab.

Die Spuren der Attacke in der «Liebrüti»: Jetzt will die Gemeinde mit dem Sicherheitskonzept vorwärtsmachen. Bild: Kantonspolizei Aargau (13. Januar 2023)

Die Brutalität schockierte das ganze Dorf und sorgte bei Anwohnerinnen und Anwohnern für Angst: Im Januar prügelten Jugendliche in der Kaiseraugster Wohnsiedlung Liebrüti derart auf einen 57-jährigen Mann ein, dass eine Ambulanz ihn mit mittelschweren Verletzungen ins Spital bringen musste.

Gemeindepräsidentin Françoise Moser zeigte sich schon damals bestürzt, betonte aber auch: «Es handelt sich um einen Einzelfall.» Das wiederholte sie am Donnerstagabend an der Gemeindeversammlung nochmals.

Da war unter «Verschiedenes» auch die Sicherheit im Dorf ein Thema. Unter anderem berichtete ein Anwohner von wüsten Szenen und Lärmbelästigungen beim Sportplatz Im Liner, wobei am vergangenen Wochenende sogar die Polizei dorthin ausgerückt war. Auch andere Hotspots wurden angesprochen.

Gemeinde will Bevölkerung befragen

Das Thema Sicherheit ist für die Gemeinde derweil alles andere als neu. Eine Bevölkerungsbefragung im Jahr 2021 hatte ergeben, dass der Wert beim «Sicherheitsempfinden» ein Manko aufweist. Eines von 13 Legislaturzielen für die Legislaturperiode 2022 bis 2025 lautet denn auch: «Kaiseraugst erstellt ein Sicherheitskonzept.»

Der Vorfall im Januar ist also nicht Auslöser für die Erarbeitung eines Sicherheitskonzepts, hat aber wohl noch einmal dessen Wichtigkeit verdeutlicht. Und die Gemeinde will jetzt vorwärtsmachen. «Im ersten Quartal dieses Jahres hat der Gemeinderat gemeinsam mit der Fachhochschule die Grundlagen für eine Bevölkerungsumfrage zum Thema Sicherheit erarbeitet», sagte Moser an der Gemeindeversammlung.

Die Umfrage soll in den kommenden Wochen durchgeführt werden. Die Befragung erfolgt digital, bei Bedarf können jedoch auch schriftliche Fragebogen auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden.

Erste Massnahmen werden ab 2024 umgesetzt

Die Auswertungsarbeiten sind für das zweite Semester 2023 vorgesehen. «Dann ist vorgesehen, dass erste Umsetzungen im 2024 erfolgen werden», sagte Moser. Wobei der Gemeinderat auch an der Versammlung betonte, dass die Gemeinde auch in den vergangenen Jahren diesbezüglich keineswegs untätig gewesen sei.

So hat die Gemeinde seit einigen Jahren auf eigene Kosten einen Sicherheitsservice beauftragt, um vor Ort auf Patrouille zu gehen. Dabei würden die neuralgischen Orte und Hotspots kontrolliert, wobei diese je nach Saison und Auffälligkeiten variierten. Nach der Attacke auf den Spaziergänger in der Liebrüti kündigte die Gemeinde ausserdem an, dass sowohl die Regionalpolizei als auch der Sicherheitsdienst ihre regelmässigen Kontrollen noch einmal verstärken würden.