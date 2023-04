Kaiseraugst Nach 13 Jahren Unterbruch: Das «Eierläse» kehrt zurück – und verspricht einiges an Spektakel In vielen Fricktaler Gemeinden findet in den kommenden Wochen ein traditioneller Anlass statt: Das Eierlesen, mit dem der Frühling den Winter vertreiben soll. Auch in Kaiseraugst gibt es dieses Jahr wieder ein «Eierläse» – zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt. Der neu gegründete Turnverein Kaiseraugst lässt die Tradition wieder aufleben.

Unter anderem in Wölflinswil findet jährlich ein Eierlesen statt – und nun auch wieder in Kaiseraugst. Ingrid Arndt (7. Mai 2017)

Das «Eierläse» ist ein alter Brauch. In Form eines proteingeladenen Wettkampfs zweier lokaler Vereine wird der Sieg des Frühlings über den Winter zelebriert. Das «Eierläse» hat in mehreren Fricktaler Gemeinden Tradition – so auch bis 2009 in Kaiseraugst. Nun lässt der 2021 neu gegründete Turnverein die Tradition dieses Jahr wieder aufleben.

Im 15 Frauen starken Verein habe man sich wieder mehr Dorfleben gewünscht, erzählt Präsidentin Céline Bürgi. So findet nun am kommenden Sonntag, 16. April um 13.30 Uhr, das erste «Eierläse» in Kaiseraugst seit mehr als einem Jahrzehnt statt. In den verschiedenen Disziplinen tritt der Turnverein mit Unterstützung der Jugi gegen die Guggemusik Grossstadtchnulleri an – Chaos und Spass sind vorprogrammiert. Zum genaueren Ablauf möchte Bürgi noch nicht viel verraten, fest steht aber der Einsatz von speziellen Skiern.

Die Vorbereitungen sind weit fortgeschritten – unter anderem haben die Organisatorinnen im Dorf schon rund 500 Eier gesammelt. Es dürften also einige heil bleiben für den anschliessend geplanten traditionellen Festschmaus mit Rührei, Eierbrötli oder Eiersalat. Dieser ist unentgeltlich, Spenden seien willkommen.