Kaiseraugst Asbestfunde in drei Kindergärten zwingen zu grosser Züglete In Kaiseraugst sind in drei Kindergärten asbesthaltige Faserzementplatten entdeckt worden. Ab dem 22. November beginnen die Sanierungsarbeiten. Bis voraussichtlich Mitte Dezember wird das Asbest entfernt und alles gereinigt sein. Die rund 70 betroffenen Jungen und Mädchen kommen für diese Zeit in einem anderen Kindergarten in der Gemeinde unter.

In den Liebrüti-Kindergärten 14 und 15 in Kaiseraugst wurde Asbest gefunden. Nadine Böni (12. November 2021)

Bei Vorarbeiten zur Projektierung der Sanierung der Kindergärten 14 und 15 in der Liebrüti in Kaiseraugst sind im Bereich der Heizkörper asbesthaltige Faserzementplatten festgestellt worden. Das teilt die Gemeinde mit. Gleiches habe sich in der Folge auch beim Kindergarten Violaweg ergeben.

«Wir haben daraufhin umgehend bei einer Spezialfirma Messungen in Auftrag gegeben», sagt Jean Frey, der für die Immobilien der Einwohnergemeinde zuständige Gemeinderat. Die Untersuchungen beinhalteten Messungen der Luft und die Entnahme von Staubproben. Frey betont:

Gemeinderat Jean Frey ist für die Immobilien in Kaiseraugst zuständig. Claus Pfisterer / Aargauer Zeitung

«Sämtliche genommenen Staub- und Luftproben waren frei von Asbest.»

Es habe zu keinem Zeitpunkt die Gefahr einer Gesundheitsgefährdung bestanden. Zeitgleich mit den Messungen seien die Eltern der rund 70 Kinder informiert worden, die die Kindergärten 14, 15 und Violaweg besuchen.

Ab dem 22. November beginnen die Sanierungsarbeiten

Trotz der Tatsache, dass keine gesundheitliche Belastung gegeben war, wurden als Sofortmassnahme die betroffenen Bereiche in den betroffenen Liegenschaften abgesperrt. Ab dem 22. November beginnen die Sanierungsarbeiten.

Der Kindergarten Violaweg ist laut Frey als erstes an der Reihe, danach folgen die Einrichtungen 14 und 15. Pro Kindergarten werde die Sanierung eine Woche dauern. Laut Zeitplan dürften dann alle drei bis Freitag, 11. Dezember, vom Asbest befreit sein.

Ab Montag, 13. Dezember, sollte der Kindergarten-Betrieb dann wieder regulär laufen, schätzt Frey. Während den Arbeiten kommen die Jungen und Mädchen im Kindergarten Dorf unter. Dieser verfüge über genügend Platz, um das Plus an Kindern aufzunehmen, sagt der Gemeinderat. Frey unterstreicht:

«Auch wenn die Messungen der Luft und des Staubes ergaben, dass keine Belastung mit Asbest vorlag, gibt es für uns keine Alternative zur Sanierung der betroffenen Bereiche.»

Auch der Kindergarten Violaweg wird für eine Woche schliessen. Nadine Böni

Wäre eine Belastung gegeben gewesen, hätte sich der Gemeinderat zur sofortigen Schliessung entschlossen. So aber kann die geplante gestaffelte Sanierung umgesetzt werden.

Frey hofft, dass der Zeitplan eingehalten werden kann. Die Kosten für die Arbeiten stehen seinen Informationen nach noch nicht fest. Sie werden aber «sicher mehrere zehntausend Franken» umfassen.

Hinzu komme, das in den Einrichtungen deponierte Spielzeug teils auszuräumen, teils staubdicht zu verpacken. Seien die Faserzementplatten entfernt, müssten an den Fenstern neue Bänke eingebaut werden.

Neuer Kindergarten Wurmisweg-West erst Ende 2022 fertig

Die Kinder werden die Liebrüti-Kindergärten 14 und 15 noch das gesamte kommende Jahr benutzen. Erst nach Fertigstellung des geplanten Neubaus eines Kindergartens im Gebiet Wurmisweg-West voraussichtlich Ende 2022, kann die Komplett-Sanierung beider Einrichtungen beginnen. «Die werden vollständig entkernt und später nichts mehr mit den 70er-Jahre-Bauten gemein haben», sagt Frey.

Bei Arbeiten in 70er Jahre-Bauten Asbest vorzufinden, sei sehr wahrscheinlich, erklärt Frey. Das Material sei in dieser Zeit eben viel verbaut worden. Dass in den weiteren Kindergärten der Gemeinde - Dorf und Rosenweg - auch Asbest verbaut worden ist, könne aufgrund der späteren Entstehung beider Liegenschaften nahezu ausgeschlossen werden. Um auf Nummer sicher zu gehen, will die Gemeinde aber auch hier genauer hinschauen.