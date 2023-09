Klares Verdikt nach langer Diskussion: Die Umzonung des Thommen-Areals scheitert an der Gmeind

Das Areal des Recycling-Unternehmens verbleibt vorerst in der Arbeitszone. Die vom Gemeinderat angedachte Umzonung wurde am Mittwochabend an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung nach einer längeren Diskussion klar abgelehnt.