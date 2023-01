Kaiseraugst «Ich frage mich, was die Leute sich denken»: Jetzt äussert sich der VCS-Chef zum Bezahlschranken-Streit Seit Tagen sorgt die Bezahlschranke beim Parkplatz des Kaiseraugster Einkaufszentrums Kaiserhof für schlechte Stimmung. Sowohl bei den Kundinnen und Kunden als auch bei den Gewerblerinnen und Gewerblern, weil diese wegbleiben. Nun äussert sich VCS-Geschäftsführer Christian Keller dazu – und nimmt die Kundinnen und Kunden in die Pflicht.

Die Bezahlschranke beim «Kaiserhof» sorgt in Kaiseraugst für viel Gesprächsstoff. Hans Christof Wagner (19. Januar 2023)

Ein Stück Metall sorgt in Kaiseraugst für einen riesigen Sturm der Entrüstung: Seit knapp zwei Wochen ist die Bezahlschranke am Parkplatz des Coop-Einkaufszentrums Kaiserhof in Betrieb – und eben: Sie stösst auf wenig Gegenliebe. Das zeigt sich einerseits in den sozialen Medien, wo die Schranken seit Tagen das meistdiskutierte Thema sind.

Es zeigt sich aber auch vor Ort. Vor allem die Mieterinnen und Mieter, die im Center kleinere Geschäfte betreiben, schlagen Alarm: Viele Kundinnen und Kunden seien nicht bereit, für das Parkieren zu bezahlen – und das ab der ersten Minute. 1.50 Franken kostet es in der ersten Stunde, einen Franken in der zweiten Stunde und 50 Rappen ab der dritten Stunde.

Seit der Einführung der Parkgebühren haben die Mieterinnen und Mieter teils massive Umsatzeinbussen zu verbuchen. Die Betreiberin eines Bistros etwa sagt: «Ich muss 40 Prozent weniger Umsatz verschmerzen. Mir bleiben die Znüni-Gäste weg und auch das Mittagsgeschäft ist massiv eingebrochen.»

Es gab einen langen Rechtsstreit

Das geht auch an Christian Keller, Geschäftsführer der VCS-Sektion Aargau, nicht spurlos vorbei. So sagt er gegenüber dem Regionalsender TeleM1:

«Mir tun die Gewerblerinnen und Gewerbler leid.»

Zur Erklärung: Die Einführung der Parkgebühr ist Resultat eines langwierigen Rechtsstreits zwischen Coop und dem Verkehrs-Club der Schweiz (VCS). Dessen Aargauer Sektion hatte gegen das Umbauprojekt beim Einkaufszentrum – 2015 wurde dieses zum «Megastore» umgebaut – eingereicht. Vier Jahre später, der Fall lag da beim Verwaltungsgericht, einigten sich die beiden Parteien.

In der gemeinsamen Vereinbarung sind mehrere Massnahmen enthalten, die der Detailhändler am Standort umsetzen musste. Dazu gehören unter anderem eine Reduktion der Anzahl Parkplätze um rund einen Viertel und eben die Bewirtschaftung der Parkplätze ab der ersten Minute. Coop machte schon damals kein Geheimnis daraus, dass er darob nicht eben gerade begeistert ist. «Eine Parkgebühr ab der ersten Minute verkompliziert den Einkauf und führt aus unserer Erfahrung nicht zu einem Wechsel des Verkehrsmittels», liess sich ein Sprecher zitieren.

VCS appelliert an Kundinnen und Kunden

Genau das aber wäre aus Sicht des VCS eigentlich das Ziel der Massnahmen beim «Kaiserhof» – unnötige Fahrten zum Einkauf zu verhindern. Ob das gelingt oder ob die Kundinnen und Kunden nun nicht einfach auf andere Orte ausweichen, an denen es (noch) keine Gebühren gibt, ist offen. Christian Keller hätte dafür wohl keinerlei Verständnis. Stattdessen nimmt der VCS-Geschäftsführer genau diese Kundinnen und Kunden in die Pflicht:

«Ich frage mich, was sich die Leute dabei denken, wenn sie Gewerblerinnen und Gewerbler abstrafen.»

Klar ist: Im Kaiseraugster Einkaufszentrum bleiben sowohl Schranke als auch Parkgebühren bestehen. Die Regelungen seien in Stein gemeisselt, sagt Keller. «Da müsste schon das Umweltschutzgesetz geändert werden.» Die entsprechende Fachstelle habe die Gebühren basierend auf dem Gesetz festgelegt.