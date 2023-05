Kaiseraugst Halbzeit beim Millionen-Projekt: Im Sommer wird das neue Alterszentrum Rinau Park bezogen Seit gut eineinhalb Jahren laufen die Bauarbeiten für das neue Alterszentrum mit Pflegeheim. Im Sommer nun soll das Gebäude bezogen werden können. Dann ist Halbzeit beim 50-Millionen-Projekt mit dem klingenden Namen Purpurea. Gleich anschliessend nämlich wird das alte Gebäude abgerissen und durch zwei Häuser für betreutes Wohnen ersetzt.

Im Sommer werden die Bewohnerinnen und Bewohner des Alterszentrums vom alten Gebäude (rechts) in den Neubau zügeln können. Bild: Nadine Böni

Hans Moritz sprach von einem «Marathonprojekt», damals im Februar 2022, als in Kaiseraugst der Grundstein für das neue Alterszentrum gelegt wurde. Der Präsident der Stiftung Rinau Park weiss, wie viel Vorbereitungszeit und Arbeit hinter dem Grossprojekt stecken. Nun ist bald die Hälfte der Marathonstrecke zurückgelegt.

Denn die Bauarbeiten am neuen Alterszentrum mit Pflegeheim stehen kurz vor dem Abschluss. Im Aussenbereich etwa ist die Fassade komplett fertig erstellt und die Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert. Die Umgebungsarbeiten der Landschaftsgärtner sind in Gang. In den nächsten Monaten geht es um die Fertigstellung des Innenausbaus, die Montage der Apparate, Schaltungen und Steuerungen.

Der Baufortschritt ist unübersehbar: So sah die Baustelle vor knapp 15 Monaten bei der Grundsteinlegung aus. Bild: Nadine Böni

«Wir sind trotz einiger Lieferengpässe von Zulieferern nach wie vor im Zeitplan. Die Fertigstellung ist auf Juli geplant», sagt Moritz. Der Einzug der Bewohnerinnen und Bewohner wird laut Heimleiterin Raphaela Bootz Mitte August erfolgen. Für den 9. September ist ein «Tag der offenen Tür» geplant.

Ende Jahr wieder bei einer Vollauslastung

Das neue Zentrum verfügt über 63 Plätze, deutlich mehr als bisher. «Nach dem Umzug werden die zusätzlichen Zimmer gemäss Planung vergeben», sagt Bootz. Sie seien problemlos zu besetzen: Das Alterszentrum führt bereits eine Warteliste und einige künftige Bewohnerinnen und Bewohner mussten eine Zwischenlösung in Anspruch nehmen.

Eine Visualisierung zeigt, wie Park und Alterszentrum schon bald aussehen könnten. Visualisierung: Stump & Schibli Architekten

Die Neuaufnahmen laufen dabei parallel zur Erweiterung des Stellenplans. Spätestens im Dezember soll das Alterszentrum wieder eine Vollauslastung erreichen. «Eine sofortige Auslastung würde das Einleben der neuen Bewohnerinnen und Bewohner qualitativ verschlechtern, da dem Einzelnen nicht die erforderliche und verdiente Aufmerksamkeit zugutekäme», so Bootz.

In einer zweiten Etappe entstehen Wohnungen

Das alte Gebäude wird nach der «Züglete» abgerissen. An seiner Stelle entstehen in der zweiten Etappe zwei Häuser mit insgesamt 30 Wohnungen für betreutes Wohnen. Möbel, Einrichtungen und Geschirr, die im neuen Betrieb nicht mehr verwendet werden können, sollen dabei kostenlos an Vereine oder Einzelpersonen von Kaiseraugst abgegeben oder sozialen Institutionen zugeführt werden.

Park wird durch Spenden gestaltet Die Stiftung Rinau Park hat ein umfangreiches Fundraising-Konzept, das auf der Website aufgeschaltet ist. Fokus ist das Herzensprojekt der Stiftung: der «Lebensraum Park». Der Park soll durch Fundraising- und Spenden-Aktivitäten finanziert werden. Die Liste der möglichen Spenden reicht von Bäumen, Parkbänken, Sonnenschirmen bis hin zu einer Zwergziegen-Anlage, Brunnen und einer Boccia-Bahn. «Mittlerweile haben viele Privatpersonen, Firmen, Vereine und die öffentliche Hand eine hohe Anzahl an Spenden geleistet», sagt Erhard Schöpfer, Vizepräsident der Stiftung. Weiterhin können einzelne Objekte oder freie Geldbeträge gespendet werden.

Beim Projektstart lag ein Kostenvoranschlag in Höhe von 50 Millionen Franken für das gesamte Projekt vor. Allerdings: «Auch unser Projekt ist den momentan herrschenden Einflüssen wie Inflation, Mehrwertsteuererhöhung, Lieferschwierigkeiten und Preissteigerungen ausgesetzt», sagt Erhard Schöpfer, Vizepräsident der Stiftung.

«Insgesamt werden wir das Budget leicht überschreiten, die Tragbarkeit ist jedoch gegeben.»

Derzeit laufen bei Neubau unter anderem noch die Umgebungsarbeiten. Bild: Nadine Böni

Die Arbeiten zum Rückbau beginnen eine Woche nach dem Auszug. Der Zeitplan sieht vor, dass die beiden Gebäude sowie die Einstellhalle im dritten Quartal 2025 fertiggestellt werden. Dann ist Zieleinlauf beim Marathonprojekt.

Vor dem Hintergrund des Neubaus und des Domus-Projekts lädt die Kommission für Gesundheit und Alter im Auftrag des Gemeinderates am Freitag, 5. Mai, von 14 bis 17 Uhr im Violahof-Saal zu einer Informationsveranstaltung. Thema ist «Wohnen im Alter».