Kaiseraugst Grünflächen, Spielbereich und Gastroangebot: So wünscht sich die Bevölkerung das Freizeitareal «Liner» An der Ergebniskonferenz wurden in Kaiseraugst Wünsche und Ideen präsentiert. Gemeindepräsidentin Françoise Moser lobte, wie die Bevölkerung ihre Ideen zur Gestaltung eingebracht hat. Nun soll ein Vorprojekt ausgearbeitet werden für eine Umsetzung ab 2025.

Daniel Baur und Rhea Mollet vom Planungsbüro Bryum stellen die Ergebnisse des Mitwirkungsprozesses vor. Patrick Kunz

Ein Angebot für Jugendliche und Kinder, eine Grünfläche zum Verweilen und Verpflegungsmöglichkeiten. Das wünschen die Kaiseraugsterinnen und Kaiseraugster für den «Liner». Die ersten Ergebnisse des Mitwirkungsprozesses wurden am Samstag an einer Ergebniskonferenz präsentiert.

Die Gemeinde und das Planungsbüro erarbeiten jetzt ein Vorprojekt. Eine Begleitgruppe nimmt ab Januar die Arbeit auf. Die Umsetzung der Pläne ist ab 2025 möglich. Das die Kurzversion der an der Konferenz abgegebenen Informationen.

Im August und September tourten die Mitarbeitenden des Planungsbüros mit ihrem fahrbaren Zukunftsbüro durch Kaiseraugst. Sie diskutierten mit Interessierten über die Zukunft des Freizeitareals «Im Liner», das im südlichen Bereich der Gemeinde liegt. Die Ideen und Bedürfnisse sammelten sie und hielten sie in einem Zwischenbericht fest. Dieser wurde an der Ergebniskonferenz präsentiert.

Beim Sportangebot gehen die Meinungen auseinander

Das Areal «Liner» in Kaiseraugst ist noch unüberbaut. Markus Raub

Die wichtigsten Ergebnisse sind: Die Kaiseraugsterinnen und Kaiseraugster wünschen sich ein Angebot für Jugendliche, ein unkompliziertes und günstiges Gastroangebot, eine Grünfläche mit Schatten und für die Kinder einen kreativen Spielbereich, zum Beispiel ein Robinsonspielplatz.

Bei den Sportangeboten gehen die Meinungen auseinander und die Interessen sind vielfältig. Flexibilität ist gefragt, damit auch neue Trendsportarten möglich sind. Neue Lösungen braucht es für die Parksituation und den Anfahrtsweg zum «Liner». Autos oder Motorräder sollen nicht in das Gelände hineinfahren. Die Situation bei den Familiengärten stimmt im Moment. Die Gärten sind genügend gross und liegen am richtigen Ort.

Gemeindepräsidentin Françoise Moser ist mit dem Vorgehen und den Ergebnissen sehr zufrieden: «Es ist toll, wie die Kaiseraugsterinnen und Kaiseraugster ihre Ideen über den ‹Liner› eingebracht haben. Es ist uns gelungen, die Meinungen abzuholen», so die Gemeindepräsidentin am Samstag, die ergänzte:

«Jetzt entwickeln wir das Areal nach den Bedürfnissen und Wünschen weiter.»

Gross sei das Interesse, nicht nur mitzudenken, sondern mitzugestalten, ergänzt Daniel Baur, Projektleiter beim beauftragten Planungsbüro Bryum. Er stellte die Ergebnisse des Mitwirkungsprozesses gemeinsam mit Rhea Mollet vor. Mehrere Personen äusserten demnach den Wunsch, an den weiteren Plänen tatkräftig mit zu arbeiten.

Arbeiten starten 2023 – ­Umsetzung ab 2025 möglich

Darüber freuen sich die Gemeinde und das Planungsbüro und rufen eine Begleitgruppe ins Leben, die ab Januar die Arbeit aufnimmt. Ihre Aufgabe ist es, eine Brücke zu bilden zwischen der Planung, der Gemeinde und den verschiedenen Interessen.

Bis Ende Jahr analysieren der Gemeinderat und das Planungsbüro die Erkenntnisse. Danach geht es darum, Ziele zu formulieren und die weiteren Schritte zu planen. Im nächsten Jahr arbeiten sie zusammen mit der Begleitgruppe an einem tragbaren, langfristigen Umsetzungsplan. Falls es Geld für die Umsetzung braucht, stimmt die Gemeinde voraussichtlich in 2024 an der Gemeindeversammlung darüber ab. Ab 2025 könnten die Ideen für das Freizeitareal «Im Liner» Wirklichkeit werden. (az)