Kaiseraugst Es war doch kein Ufo: Was wirklich hinter dem nächtlichen Flug steckt, der für wilde Spekulationen gesorgt hat Helikopter, Zeppelin oder Ufo: Die Frage, was in der Nacht von Sonntag auf Montag zu später Stunde tief über Kaiseraugst hinweggeflogen ist, sorgt bei Anwohnern und Anwohnerinnen für teils wilde Spekulationen. Nach einer zunächst erfolglosen Spurensuche liefert die Flugsicherungsgesellschaft Skyguide nun die Antwort.

Das Rätsel um ein unbekanntes Flugobjekt, das in der Nacht von Sonntag auf Montag über Kaiseraugst unterwegs war, ist gelöst. Bild: Facebook

Es war ein letzter Versuch nach einer langen Spurensuche. Der Anruf bei Skyguide, der Flugsicherungsgesellschaft, die den Schweizer und den angrenzenden Luftraum überwacht, sollte Klarheit darüber bringen, was oder wer da in der Nacht von Sonntag auf Montag bei Kaiseraugst umherflog.

Ein helles Licht am Nachthimmel und der Lärm eines Motors hatten bei Anwohnern und Anwohnerinnen für teils wilde Spekulationen gesorgt – war es ein Helikopter, ein Zeppelin oder etwas ganz anderes? Antworten konnten dabei weder die Gemeinde, die Kantonspolizei, das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit noch die Schweizerische Rettungsflugwacht liefern.

Ein Skyguide-Mitarbeiter forscht weiter

Also die Anfrage an Skyguide. Die startet ihre Recherchen zu Flügen in Kaiseraugst, was aufwendig ist – und zunächst erfolglos bleibt. «Damit handelt es sich im Fachjargon tatsächlich um ein Ufo, also um ein bis zum jetzigen Kenntnisstand unidentifiziertes Flugobjekt», sagt Skyguide-Pressesprecher Vladi Barrosa.

Das bedeute aber nicht, dass in Kaiseraugst demnächst die Landung grüner Wesen oder fliegender Untertassen zu erwarten sei, fügt er an.

«Es handelt sich schlicht um ein Objekt am Himmel, das noch nicht identifiziert ist.»

Das Mysterium um das Objekt aber lässt auch einem Skyguide-Mitarbeiter keine Ruhe. Er sucht weiter und liefert schliesslich die Antwort. Über die Luftfahrt-Software «FlightAware» findet er die Flugdaten eines Helikopters, die zum Vorfall passen.

Der als «Polizeihubschrauberstaffel Baden-Württemberg, Stuttgart 12» identifizierte Helikopter startete demnach um 0.47 Uhr in Stuttgart, kreiste über dem Rhein direkt an der Grenze – ohne allerdings diese zu überqueren – und flog zurück in Richtung Karlsruhe/Baden-Baden, wo er um 2.38 Uhr landete.

Der Helikopter war langsam und tief unterwegs

Die Daten zeigen weiter: Der deutsche Polizeihelikopter war auf seinem Flug am und über dem Rhein einerseits ziemlich tief – auf einer Höhe zwischen 530 und 720 Metern – und ziemlich langsam unterwegs. Das erklärt, weshalb viele Kaiseraugsterinnen und Kaiseraugster vom Lärm aus dem Schlaf gerissen wurden.

Was aber suchte die deutsche Polizei zu später Stunde an der Grenze zum Fricktal? Es handelt sich laut Thomas Batzel, Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Freiburg, um eine Vermisstensuche. Gesucht wurde nach einer stark dementen 77-jährigen Frau aus dem nahen Grenzach-Wyhlen. Sie wurde schliesslich am Montag von einer Passantin orientierungslos im Rheinfelder Ortsteil Herten (D) aufgefunden und zu weiteren Untersuchung ins Spital gebracht.