Kaiseraugst Er bastelte einst Instrumente für die «Grossstadtchnulleri» und schafft heute Kunst aus Metall Für die Kaiseraugster Guggenmusik Grossstadtchnulleri bastelte er einst eigenhändig Instrumente. Dann war er während zehn Jahren deren erster Major. Er arbeitete jahrelang im Ausland auf Montage, bestieg in der Schweiz hohe Berge. Und heute, im Pensionsalter, widmet sich Toni Hollenstein der bildenden Kunst. Ein Porträt.

Toni Hollenstein war der erste Major der Kaiseraugster Gugge Grossstadtchnulleri. zvg

Die Kaiseraugschter Guggenmusik Grossstadtchnulleri feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Das gibt Gelegenheit für ein Gespräch mit Toni Hollenstein, deren erstem Major. Der erinnert sich an die Anfänge: «Der Sound war natürlich ein anderer. Heute ist jede Gugge eine Big Band. Damals spielten wir zwischendurch absichtlich schräg und falsch. Die Disharmonien gaben Hühnerhaut.»

Weil die Gugge kein Sousafon hatte, bastelte sie kurzerhand eins, aus gewöhnlichen Röhren, ein Jahr später einen Stereobass mit zwei Bechern. «Die Töne mussten nicht stimmen, man musste einfach reinhornen, das klappte gut», so Hollenstein.

Die Kaiseraugster Guggenmusik Grossstadtchnulleri feiern 2022 ihr 50-Jahre-Jubiläum. Ein Foto von ihrem ersten Auftritt 1972. Zvg / Aargauer Zeitung

Der derbe Schein trügt. Toni Hollenstein ist alles andere als eine musikalische Dumpfbacke. Er bewegt sich in verschiedenen musikalischen Welten:

«Jazz, Blues, Klassik, Schlager, Volkstümliches – nur die Rockmusik ist mir fremd geblieben.»

Die Rekrutenschule absolvierte er als Trompeter bei der Militärmusik. Er besuchte Dirigentenkurse, dirigierte unter anderem 20 Jahre lang die Musikgesellschaft Concordia Wegenstetten, deren Ehrendirigent er ist. Fasnacht macht Toni Hollenstein bis heute.

In Kaiseraugst heimisch geworden

Und bis heute wohnen er und seine Frau Gerda, beide stammen aus der Ostschweiz, in Kaiseraugst. Eigentlich hätten es nur drei Jahre sein sollen. Danach war geplant, in die Heimat zurückzukehren. Doch die Hollensteins wurden hier gut aufgenommen und die Gegend, muss er zugeben, «bietet mehr als das mittlere Toggenburg.»

Zum Geburtstag treten die «Chnulleri» mit ans Gründungsjahr angelehnten Kostümen auf. zvg

Dort war er aufgewachsen, zusammen mit zwei Schwestern und vier Brüdern, mütterlicherseits ist er Italiener, der Nonno war aus der Po-Ebene in die Schweiz eingewandert. Hollenstein absolvierte bei Bühler AG in Uzwil eine Lehre als Mühlenbauer.

Nach Lehrabschluss konnte er im Auftrag Bühlers auf Montage in die weite Welt reisen. Der Sommer in Tanger in Marokko ist ihm als der schönste seines Lebens in Erinnerung – nur dreimal regnete es, und es war nie extrem heiss. Anders der Aufenthalt in Kairo in Ägypten, da zeigte das Thermometer zuweilen mehr als 40 Grad an. Doch Hollenstein hatte damit keine Probleme.

Immer wieder zieht es ihn in die Heimat

Fünf Jahre ging er insgesamt auf Montage, dann beendete er dieses Kapitel in seinem Leben. Zwar liebte er es, in der Welt herumzukommen. Doch fehlten ihm die Musik, die Freunde, die Berge.

Seit seiner Kindheit ist Hollenstein begeisterter Bergsteiger. Hochtouren haben ihn auf viele Viertausender geführt, und selbstverständlich zieht es ihn immer wieder in die alte Heimat, auf die Churfirsten, ins Säntismassiv.

Bis zur Pensionierung war Hollenstein über drei Jahrzehnte im Grossapparatebau tätig. Um die Jahrtausendwende bauten Hollensteins in Kaiseraugst. Zuvor hatten sie drei Jahrzehnte im Spiegelgrund gelebt, der ersten Überbauung ennet der Bahngleise, die beiden Söhne waren dort aufgewachsen.

Das neue Haus an der Ecke Friedhofstrasse/Mattenweg ist das emotionale Zentrum der Familie, die inzwischen um eine Generation gewachsen ist. Es ist auch ein emotionales Zentrum des Dorfes. Vor dem Haus steht eine Skulptur, aus massivem Stahl, doch mit sanftem Schwung und fliessenden Linien gestaltet.

Heute beschäftigt sich Toni Hollenstein mit bildender Kunst. Andreas Fischer / Aargauer Zeitung

Eine neue Leidenschaft entdeckt

Wer durchs Dorf spaziert, begegnet mancherorts ähnlichen Konstrukten, auch auf dem Friedhof. Dort steht die Skulptur, die Toni Hollenstein kürzlich für Sternenkinder gestaltet hat. Sie sei, sagt er, eine Kombination von verschiedenen Elementen und Aspekten. Er möge nicht viel dazu sagen. Immerhin dies sagt er dann doch noch: «Oben, dem Himmel zugewandt, siehst du den grossen Stern, das Sternenkind. Ein Arm umfängt tröstend den gebeugten Leib der Mutter. Auf die Skulptur können kleine Sterne mit eingravierten Namen geschraubt werden.»

Seit seiner Pensionierung hat Toni Hollenstein endlich Zeit für jenen Lebensbereich, der ihm weit mehr als ein Hobby ist und ihn seit jungen Jahren begleitet: die bildende Kunst. Er sagt:

«Neben präziser Arbeit mit Metall faszinierte mich immer auch das freie Formen.»

Nach der Pensionierung war dann endlich Zeit dafür. Sein Vorbild ist der Therwiler Künstler Jakob Engler. Dieser verschliesse sich «jeder Form des Spektakulären».