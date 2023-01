In Kaiseraugst wird in den Quartieren bald gefestet: Die Gemeinde hat das Projekt Quartierfest initiiert. Die Organisation dafür soll während der Pilotphase von den Einwohnerinnen und Einwohnern übernommen werden. So soll ein Gemeinschaftsgefühl entstehen. Bereits im Frühjahr soll in der Allmendgasse gefestet werden.