Kaiseraugst «Doch ich musste etwas machen»: Barbara Schätti-Schmid blickt auf ein stets engagiertes Leben zurück Sie war 14 Jahre lang Gemeinderätin, rief die lokale Nachbarschaftshilfe «KaiseraugstPlus» ins Leben und wurde deren erste Präsidentin. Nun, nach zwölf Jahren, gibt sie das Präsidium ab. Dass Barbara Schätti fortan die Hände in den Schoss legen wird, ist aber nicht zu erwarten.

Barbara Schätti-Schmid ist eine vielfach engagierte Frau aus Kaiseraugst. Bild: zvg

Zur Welt kam Barbara Schätti-Schmid als älteste von drei Schwestern in Wabern bei Bern. Der Vater war Fürsprecher, «im eigentlichen Sinn des Worts», betont sie, «er hatte einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn». Als Kind erlebte sie, wie er Frauen in Scheidungssituationen unterstützte, vor Gericht eine Altersversicherung zu erstreiten.

Nach dem Schulabschluss absolvierte sie einen Sprachaufenthalt in England, arbeitete als Sekretärin und einzige Frau in der kriegstechnischen Abteilung des Militärdepartements. Dann fing sie eine Stelle in Basel, bei der Patentabteilung von Sandoz, an.

Das internationale Milieu gefiel ihr. Ihre Mehrsprachigkeit kam ihr zugute. Bald erhielt sie das Angebot, ein Jahr lang in London beim Patentanwalt der Sandoz zu arbeiten. «Das war eine super Zeit», erinnert sie sich, «doch nach der Rückkehr gefiel mir die Arbeit nicht mehr».

Sie schaute sich um und fand eine Stelle als Personalassistentin bei der Roche. Dort arbeitete auch Erich Schätti, Berner in Basel wie sie, sie hatte ihn schon früher kennen gelernt. Am 9. März 1973 heirateten die beiden, kürzlich feierten sie die goldene Hochzeit.

Barbara Schätti-Schmid und Erich Schätti heirateten vor 50 Jahren, im März 1973. Bild: zvg

Barbara Schättis positives Naturell hat ihr über manche Baisse im Leben hinweggeholfen. Als sie mit ihrem ersten Kind schwanger war, musste sie ein halbes Jahr ruhig liegen. 1975 kam Andreas zur Welt. Drei Jahre später wurde Alexandra geboren.

Umzug der Familie von Basel in die Kaiseraugster Liebrüti

1976 zog die Familie von Basel nach Kaiseraugst, in die Liebrüti. Barbara Schätti wäre gern ins Berufsleben zurückgekehrt. Doch ihr Mann wurde krank, er litt unter dem, was man heute als Burn-out bezeichnet.

Barbara Schätti verzichtete also auf eine berufliche Laufbahn, «doch ich musste etwas machen». Sie engagierte sich im reformierten Frauenverein, übernahm dessen Präsidium, organisierte die AHV-Nachmittage, das Frauezmorge, das unter ihr auch heute noch funktioniert.

Für den jährlichen Bazar bemalte sie Holzfiguren, backte Kuchen, servierte in der «Holzhackerbeiz» im reformierten Kirchgemeindehaus. Ausserdem präsidierte sie die «Handarbeits- und Hauswirtschaftskommission», eine Untergruppe der Schulpflege.

Barbara Schätti 2019 als Präsidentin der Nachbarschaftshilfe «KaiseraugstPlus». Dennis Kalt

Mit einem Glanzresultat in den Gemeinderat gewählt

Dann kam Gemeinderätin Dora Schärer auf sie zu. Sie wolle zurücktreten, sagte sie, und wünsche sich als Nachfolge eine Frau. «Ich beschloss, in die Hosen zu steigen, lud ein zu einem Apéro. Aus allen Parteien erhielt ich Unterstützung.» Sie wurde mit einem Glanzresultat in den Rat gewählt. Eigentlich hätte sie gern das Schulressort übernommen, doch fiel der Newcomerin das Sozialdepartement zu.

Doch sie war nicht nur karitativ tätig. Sie engagierte sich auch politisch. Ihr Chäre mit Gemeindeammann Max Heller – Berner unter sich – ist legendär. «Am Schluss», erinnert sich Schätti lachend, «gab er mir jeweils die Hand und sagte, wir haben uns gefunden.»

Von 1994 bis 2008 war sie Gemeinderätin. Dann musste sie wegen einer Netzhautablösung und akuter Erblindungsgefahr zurückzutreten. Ein politischer Mensch blieb sie allemal. Mit Weggefährten gründete sie die Nachbarschaftshilfe. «Wir nannten sie ‹KaiseraugstPlus›, nicht ‹Senioren für Senioren› oder so. Es war uns wichtig, dass sich nicht nur Betagte, sondern auch Menschen mit Behinderungen und alleinerziehende Mütter angesprochen fühlen.»

Barbara Schätti hat den Verein seit seiner Gründung 2011 bis heute präsidiert. Jetzt ist Zeit für die Übergabe. Sie leidet an Long Covid. Man habe gute Leute für die Nachfolge gefunden.