Alles fing 1991 mit einem Storchenpaar an. Heute sind es an die 20 Paare, die jedes Jahr in Kaiseraugst brüten. Um sie kümmert sich Storchenvater Urs Wullschleger. Im Gespräch erzählt er, wie alles anfing, welches der schönste Moment ist – und was es mit den zwei Störchen auf Pappel 3 beim Camping auf sich hat.