Kaiseraugst Die Gemeinde rechnet 2022 mit einem Minus – der Steuerfuss soll aber bei 65 Prozent bleiben Eine Gesetzesrevision könnte in Kaiseraugst für einen Steuerausfall von rund 900'000 Franken sorgen. Das ist mit ein Grund, weshalb die Gemeinde im kommenden Jahr ein Minus in der Rechnung budgetiert. Am tiefen Steuerfuss von 65 Prozent möchte sie aber festhalten.

Die Gemeinde Kaiseraugst rechnet im Budget 2022 mit einem Minus. Nadine Böni (1. Juni 2021)

Davon, sich finanzielle Sorgen machen zu müssen, ist Kaiseraugst noch immer weit entfernt. Die Gemeinde hat, vor allem dank der ansässigen Life-Science- und Pharmaunternehmen, in den vergangenen Jahren ein beträchtliches Polster angespart und verfügt über jährliche Steuereinnahmen, von denen manch andere Fricktaler Gemeinde nicht einmal zu träumen wagt.

Aber: Im nächsten Jahr budgetiert die Gemeinde ein Minus. Das Gesamtergebnis in der Erfolgsrechnung für das Jahr 2022 zeigt einen Aufwandüberschuss von gut 1,3 Millionen Franken. «Das sieht auf den ersten Blick nicht rosig aus», sagt Gemeindepräsidentin Françoise Moser.

Gesetzesrevision führt zu Steuerausfall

Das Minus gründet vor allem auf einer Gesetzesrevision bei der Quellenbesteuerung, die per Anfang Jahr in Kraft getreten ist: Neu können mehr quellenbesteuerte Personen eine nachträgliche ordentliche Veranlagung verlangen. Und diese fällt aufgrund der Steuerfussdifferenz sowie Abzugsmöglichkeiten potenziell tiefer aus. Kaiseraugst rechnet mit einem potenziellen Steuerausfall in Höhe von rund 900'000 Franken.

Gemeindepräsidentin Françoise Moser. Claus Pfisterer

Über 1000 Personen würden derzeit in Kaiseraugst quellenbesteuert. Moser sagt:

«Es ist schwierig abzuschätzen, wie viele Personen tatsächlich von der Möglichkeit Gebrauch machen werden.»

Klar ist: Die neue Veranlagung wird auf dem Steueramt für Mehraufwand sorgen. Im Budget eingestellt ist deshalb eine zusätzliche 50-Prozent-Stelle auf dem Steueramt ab dem kommenden Sommer.

Finanzielle Lage bleibt stabil

Abgesehen davon ist die finanzielle Lage der Gemeinde allerdings noch immer mehr als stabil und die Gemeindepräsidentin entsprechend entspannt. Auch im Wissen, dass das Rechnungsergebnis in den vergangenen Jahren meist besser ausfiel als budgetiert. «So dürfte es auch in diesem Jahr sein», sagt Moser. Das ist insbesondere – wie bereits in den Vorjahren – auf höhere Steuereinnahmen bei den juristischen Personen zurückzuführen. Moser erklärt:

«Die aufgrund der Pandemie erwarteten Steuerausfälle sind bisher ausgeblieben.»

2022 rechnet die Gemeinde mit Steuereinnahmen von knapp 22 Millionen Franken, wobei sieben Millionen auf die Gewinn- und Kapitalsteuer juristischer Personen entfallen. Sie sieht denn auch keinen Grund, am tiefen Steuerfuss von 65 Prozent zu rütteln. Dieser sei in den kommenden Jahren zwar nicht in Stein gemeisselt, sagt Moser, aber: «Wir möchten so lange wie möglich daran festhalten.»

Darlehen für den FC und ein Park beim Kindergarten

Neben dem Budget legt der Gemeinderat der Versammlung vom Mittwoch, 24. November, drei Anträge vor: die Anpassung des Wasserreglements, ein Darlehen an den FC Kaiseraugst für den Bau eines Klubhauses sowie ein Kreditantrag in Höhe von 975'000 Franken. Damit soll zwischen der Überbauung Römerpark und dem geplanten Doppelkindergarten Wurmisweg West ein Park entstehen. Dieser soll ein «Treffpunkt für die Bewohnerinnen und Bewohner des neuen Quartiers» werden, so Moser.