Kaiseraugst «Die Gäste werden uns fehlen»: Camping-Betreiber gehen nach 15 Jahren in Pension Reto und Lynne Demarmels haben den Campingplatz am pittoresken Rheinufer zu einem Treffpunkt gemacht. Sie verabschieden sich mit einem weinenden und einem lachenden Auge – auch, weil nun die mitternächtlichen Anrufe ausbleiben.

Brachten am Sonntag ihre letzte Saison als Campingplatz-Betreiber hinter sich: Reto und Lynne Demarmels. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Die Anrufe, die Reto Demarmels zuweilen aus dem Schlaf reissen, werden nun ausbleiben. Der 68-Jährige, der mit seiner drei Jahre jüngeren Frau Lynne seit 15 Jahren das Schwimmbad und den Campingplatz am Kaiseraugster Rheinufer betreibt, ging nach Ende der Saison am vergangenen Sonntag in Pension.

Wohl auch deswegen schmunzelt der gebürtige Bündner, als er die kleinen Anekdoten von den mitternächtlichen Anrufen, umgeleitet vom Campingplatztelefon, zu ihm nach Hause erzählt: «Wenn eine Lampe kaputt war oder auf einer von sieben Toiletten das WC-Papier leer war, klingelte das Telefon. Die Leute haben zuweilen wegen jeder Lappalie angerufen.»

Er eröffnete Hotels in Übersee

Für Lynne und Reto Demarmels ist dies jedoch nur eine kleine Randnotiz der letzten 15 Jahre, die sie mit viel Freude erfüllt haben. Die Anlage sei zu einem Treffpunkt geworden. Mit alteingesessen Kaiseraugstern und Gemeinderäten habe er viele spannende Unterhaltungen geführt. Lynne Demarmels sagt: «Die vielen Gespräche und der Umgang mit den Gästen werden uns fehlen.» Auch ihr Mann würde die idyllische Atmosphäre am pittoresken Rheinufer missen. Er sagt:

«Hier, mitten in der Natur, sind die Menschen ganz anders. Man merkt, dass sie richtig herunterfahren.»

Reto Demarmels, der ausgebildeter Koch und Küchenmeister ist, verschlug es vor über vier Jahrzehnten auf den amerikanischen Kontinent. Dort eröffnete er an mehreren Orten Fünfsternehotels für die «Four Seasons»-Gruppe. In Houston, Texas, stellte er Lynne ein, lernte sie kennen und lieben. Sie heirateten und gründeten eine Familie.

Liebe auf den ersten Blick

Bei einem Besuch eines Freundes in der Schweiz machte dieser Reto Demarmels darauf aufmerksam, dass die Gemeinde Kaiseraugst einen Pächter für den Campingplatz suchte. Reto Demarmels erinnert sich: «Als ich das Areal sah, ist es mir gleich warm ums Herz geworden.»

Als das Paar die Anlage 2007 übernahm, sei das Restaurant in einem spartanischen Zustand gewesen, die Infrastruktur dürftig. Ausser ein paar Kühltruhen und einem gewöhnlichen Kochfeld habe es nicht viel gegeben. Verhehlen will Reto Demarmels nicht, dass ihm damals die Gedanken an das Lebensmittelinspektorat ein flaues Gefühl im Magen bereiteten. Doch die Gemeinde investiere in das Restaurant, baute es aus, schuf neue Geräte an. Dies bewog das Paar zu bleiben. Lynne Demarmels grinst. Sie sagt:

«Ich bin nur Retos zweite Liebe; die erste ist das Kochen.»

Wichtig ist es für Reto Demarmels gewesen, nicht nur gewöhnliche Hausmannskost anzubieten, sondern auch kulinarische Einflüsse aus der ganzen Welt einzubinden.

Als Gäste werden sie zurückkehren

Nun wird aber nur noch am heimischen Herd gekocht. Das Paar freut sich darauf, die Füsse hochlegen zu dürfen. Waren sie doch während 15 Jahren den Frühling und Sommer über sieben Tage die Woche täglich rund 15 Stunden im Einsatz. Wie sie ihre Freizeit gestalten, wissen sie noch nicht. Gewiss ist jedoch, dass sie auf die Anlage ab und an zurückkehren werden. Dann als Gäste, deren Blick ganz entspannt über den Rhein schweift.