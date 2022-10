Kaiseraugst Corona hat sie zweimal ausfallen lassen: Jetzt kehrt die Chaiseraugster Chilbi zurück auf die Agenda Die Vorfreude ist riesig: Nach zwei pandemiebedingten Absagen – 2020 und 2021 – ist der Kaiseraugster Traditionsanlass wieder da. An diesem Wochenende, 15. und 16. Oktober, verwandelt sich der alte Dorfkern erneut in eine Festmeile – mit Fahrgeschäften, Verkaufsständen, Bars und Beizlis.

Putschauto zu fahren, gehört zur Chaiseraugster Chilbi einfach dazu. ari (20. Oktober 2018)

Bei Kimon Sorg, in der Interessengemeinschaft IG Chilbi fürs Marketing zuständig, tönt die Vorfreude aufs Wochenende klar heraus. Er sagt:

«Mich freut es enorm, dass wir endlich wieder Dorffest in Kaiseraugst feiern können.»

2020 und 2021 hatten sie die Chaiseraugster Chilbi der Pandemie wegen absagen müssen. Aber jetzt heisst es: Der Traditionsanlass findet wieder statt: Dieses Wochenende, 15. und 16. Oktober, geht er über die Bühne – traditionell und wie immer am dritten Wochenende im Oktober. Sorg sagt:

«Klar war von Anfang an, dass es keine Chilbi-light werden soll.»

Und das wird es auch nicht. Erwartet die Besucherinnen und Besucher doch ein Angebot von 40 Verkaufsständen, Bars und Beizlis. Für 2022 seien mehr als zehn neue Anmeldungen von Kaiseraugster Vereinen und Privatleuten eingegangen. So manche Altbekannte seien nach teils langjähriger Chilbi-Abstinenz wieder mit dabei. Dazu zählt die Rheingenossenschaft, die Poulet servieren wird.

Alle Teilnehmenden müssen aus Kaiseraugst stammen

Denn das ist eine eherne Chilbi-Regel in Kaiseraugst: Jeder Aktivteilnehmende muss in Kaiseraugst wohnhaft sein. Und: Keiner darf Essen verkaufen, das schon ein anderer anbietet. Laut Sorg kann die 2022er-Chlibi da wieder viele Geschmäcker und Vorlieben bedienen – vom klassischen Streetfood über Schweizer Traditionsgerichte bis hin zu äthiopischen und libanesischen Veggie-Spezialitäten.

100 Prozent Kaiseraugst – das hat bisher immer noch gut funktioniert. Die Dorfgemeinschaft ist intakt. Doch gerade dieses Jahr hätten aussergewöhnlich viele Externe und gewerbliche Schausteller angefragt, ob sie mitmachen könnten, erzählt Sorg. Der weiss, wie existenziell Corona die Branche gebeutelt hat und wie dringend alle auf Einnahmen angewiesen sind.

Bei der Chaiseraugster Chilbi ist allein der Betreiber des Lunaparks von extern. Doch mit diesem bestehe die Zusammenarbeit schon seit Jahren.

So werden auf dem Schulhausplatz schon bald Fahrgeschäfte für leuchtende Kinderaugen sorgen. Der Duft von gebrannten Mandeln und Zuckerwatte wird in der Luft liegen. Heimweh- und Exil-Kaiseraugster werden fürs Wochenende eigens ins Dorf zurückkehren, um in Erinnerungen zu schwelgen und alte Bekannte zu treffen.

Besucherzahl bisher immer zwischen 3000 und 5000

Wie viele Besucherinnen und Besucher die Chilbi am Wochenende zählen wird, ist für Sorg schwer vorauszusehen. Bisher seien es immer zwischen 3000 und 5000 gewesen, sagt er. Gut möglich, dass nach zwei Jahren Coronapause jetzt die Sehnsucht danach gross ist und die Leute darauf brennen, wieder Chilbi zu feiern. Sorg hofft es.

Aber für ihn ist auch klar: Die Chilbi 2022 in Kaiseraugst fällt in eine Zeit wieder steigender Coronazahlen und neuer Impfdebatten. Das könnte manche vorsichtig werden lassen oder von einem Besuch abschrecken. Das Wochenende wird es weisen.