Kaiseraugst «Der Vorbildfunktion gerecht werden»: Gemeinderat prüft Photovoltaikanlage auf der Turnhalle Liebrüti 2,3 Millionen Franken genehmigten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für die Sanierung der Turnhalle Liebrüti – mit grossem Mehr und ohne Gegenstimme. Zusätzlich erhielt der Gemeinderat aus der Versammlung den Auftrag, eine Dachsanierung samt Installation einer Photovoltaikanlage zu prüfen.

Nach einem entsprechenden Antrag aus der Gemeindeversammlung prüft der Kaiseraugster Gemeinderat, unter welchen Bedingungen auf der Turnhalle Liebrüti eine Photovoltaikanlage installiert werden kann. Bild: Chris Iseli

Françoise Moser startete gut gelaunt in den Abend. «Eigentlich wollte ich ja mit violetten Haaren hier auftauchen», scherzte die Kaiseraugster Gemeindepräsidentin. Mit Blick auf ihre Gemeinderatskollegen rechts und links neben sich fügte sie an: «Aber ich wollte meine Männer nicht allein lassen.» Statt Frauenstreik also Gemeindeversammlung – und deswegen auch keine violetten Haare.

Die gute Laune aber blieb, auch weil sich die anwesenden 99 von total 3200 Stimmberechtigten ohne grössere Diskussionen durch die Traktandenliste arbeiteten. Protokoll und Rechnung – sie schliesst mit einem Ertragsüberschuss von über 5 Millionen Franken – waren in nur gerade 20 Minuten durch.

Dann der erste Kreditantrag des Abends: Für 2,3 Millionen Franken soll die 1976 erstellte Turnhalle Liebrüti saniert werden. «Das Gebäude wurde statisch geprüft und Zustandsaufnahmen durchgeführt. Daraus ergeben sich zahlreiche Handlungsfelder», erklärte der zuständige Gemeinderat Oliver Jucker. So sind etwa die Grundleitungen undicht, enthalten die Boden- und Wandbeläge Asbest, brauchen Garderoben und sanitäre Anlagen ebenso eine Auffrischung wie diverse Beleuchtungen sowie Heizungs- und Lüftungsinstallationen.

Gibt es bald schon Strom vom Turnhallendach?

In der Botschaft für die Gmeind sind die Massnahmen im Detail aufgelistet. «Etwas aber habe ich dabei vermisst – das Thema Photovoltaikanlage auf dem Dach», sagte Benjamin Bürgi, Vorstandsmitglied der FDP-Ortspartei in der Diskussion.

Tatsächlich sind am Dach keine Massnahmen angedacht. «Die Dachabdichtung muss gemäss Aussage der Unterhaltsfirma erst in rund acht Jahren ersetzt werden», so Jucker. Für die FDP aber bedeuten acht Jahre nicht «erst» sondern vielmehr «schon», wie Bürgi sagte.

«Wieso wird das Projekt nicht ganzheitlich betrachtet und im selben Zuge auch das Dach so saniert, dass eine vollflächige Photovoltaikanlage darauf verbaut werden kann?»

«Wir können und sollten unserer Vorbildfunktion gerecht werden», so Bürgi weiter. Die FDP stellte daher einen Überweisungsantrag an den Gemeinderat, zusätzlich zum vorgelegten Projekt die Massnahmen abzuschätzen und zu beziffern, die es braucht, um das Dach der Turnhalle nachhaltig zu sanieren und mit einer Photovoltaikanlage zu bestücken.

Die Versammlung stimmte dem Antrag einstimmig zu. Der Gemeinderat wird den Stimmberechtigten an der Wintergemeinde einen erweiterten Antrag vorlegen. Auch der Turnhallensanierung gab die Versammlung ihre Zustimmung. Diese soll in den Sommerferien 2024 umgesetzt werden – womöglich dann gleich mit der Dachsanierung und der Installation der Photovoltaikanlage.

Traktandum Aurica-Areal geht ohne Wortmeldung durch

Die weiteren Traktanden gingen wieder ohne Wortmeldung durch – darunter der Kreditantrag für die wegweisende Entwicklungsrichtplanung auf dem Aurica-Areal. Die Grundeigentümerin Aurica AG startete im Herbst gemeinsam mit der Gemeinde die Entwicklung des rund

9 Hektaren grossen Gebietes am östlichen Siedlungsrand. Ende Mai fand dazu eine Infoveranstaltung statt.

Das Aurica-Areal am östlichen Siedlungsrand von Kaiseraugst soll in den kommenden Jahren bebaut werden. Bild: Nadine Böni

Nach der Genehmigung des Kredits über 370’000 Franken – der Anteil der Gemeinde beträgt 185’000 Franken – soll nun im Herbst ein Markttest durchgeführt werden. Dann wird sich zeigen, wie gross die Nachfrage und was die Bedürfnisse der Interessenten sind.

Ebenfalls im Herbst, genauer am 6. September, legt der Gemeinderat an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung die überarbeitete Bau- und Nutzungsordnung vor. Ein Mammutprojekt, das so einen Abschluss finden soll. Auch das ein Grund zur Freude bei Françoise Moser.