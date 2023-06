Kaiseraugst Der Hauptact ist bekannt: Die dritte Ausgabe der «Langen Nacht der Musik» bringt Dodo auf die Bühne Im nächsten Sommer ist es wieder so weit: Am 8. Juni 2024 wird die dritte Ausgabe der «Langen Nacht der Musik» in Kaiseraugst stattfinden. Der Anlass bringt jeweils einen bunten Mix aus den unterschiedlichsten musikalischen Stilrichtungen. Nun haben die Organisatorinnen und Organisatoren den Hauptact bekannt gegeben.

Sie organisieren die «Lange Nacht der Musik» in Kaiseraugst: (v. l.) Claudia Bürgi-Jülle, Patrick Freivogel, Katja Widrig, Valentin Sacher, Andreas Schätti, Samantha Freivogel, Dieter John, Dirk Meiwes, Anita Baumann. Es fehlt Gina Pelosi. Bild: zvg

Am 8. Juni 2024 wird die dritte Ausgabe der «Langen Nacht der Musik» in Kaiseraugst stattfinden. Die Vorbereitungen des Organisationskomitees sind bereits in vollem Gange – in neuer personeller Aufstellung: Im Januar hat Patrick Freivogel das Amt des Präsidenten von Clemens Schmid übernommen, der sich aus beruflichen Gründen zurückgezogen hat. Ausserdem wurde die Gruppe um zwei Personen erweitert und einige Ressorts neu verteilt.

Nach den erfolgreichen Events 2018 und 2022 freut sich das neu formierte Organisationskomitee, wieder ein abwechslungsreiches Line-Up zusammenzustellen.

Musikalische Vielfalt – und ein namhafter Hauptact

Wie schon in den vorherigen Ausgaben steht die «Lange Nacht der Musik» Kaiseraugst auch bei der nächsten Ausgabe für musikalische Vielfalt: «Die Besucherinnen und Besucher sollen ganz unterschiedliche musikalische Stilrichtungen erleben können», heisst es in einer Mitteilung. Von Pop über Reggae und Soul, Singer-Songwriter Acts bis hin zu Klassik, Schweizer Volksmusik und verschiedensten Chorgruppierungen.

Dodo – der selbst ernannte «Minister of Good Vibes» – tritt an der dritten «Langen Nacht der Musik» auf. Bild: Bela

Nun gibt das OK den Hauptact bekannt: Der Schweizer Musikproduzent und Reggaesänger Dodo wird auf der grossen Aussenbühne spielen. Seinen grössten Hit «Hippie-Bus» kennt die ganze Schweiz und seine letzten Alben erreichten Goldstatus. Aktuell geht Dodo mit seinem Nummer-1-Album «Pass» auf Tour durch die Schweiz.

«Dodo ist ein Garant für ‹Good Vibes,› für Mitsing-Momente, für unvergessliche Live-Konzerte», freut sich das OK. Anfang Mai wurde ausserdem bekannt, dass Dodo ab der nächsten Staffel die Moderation der Sendung «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert» auf «Oneplus» von Seven übernehmen wird.

13 Innen- und Aussenbühnen im Dorf verteilt

Die Musikerinnen und Musiker werden an der «Langen Nacht der Musik» auf insgesamt 13 Innen- und Aussenbühnen auftreten. Das Klangerlebnis wird untermalt vom vielseitigen Ambiente, das Kaiseraugst bietet. Ob mit der Fähre auf dem Rhein, nahe dem Ufer mit bestem Panorama, hinter den Mauern einer der ältesten Kirchen im Kanton oder im alten Dorfkern, wo heimelige Hinterhöfe auf stattliche Römermauern treffen – «jede Bühne bietet mit einzigartigem Flair eine unvergessliche Stimmung», schreibt das OK.

Die Genussmeile sorgt mit verschiedensten kulinarischen Angeboten für das leibliche Wohl. Und auch dort kommt die Musik nicht zu kurz. Auf drei kleineren Bühnen werden Formationen auftreten und die Meile damit musikalisch umrahmen. Weitere Details zum Programm sollen in den kommenden Wochen und Monaten bekannt gegeben werden. (az)