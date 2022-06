Kaiseraugst Das lange Warten hat ein Ende: Die zweite «Lange Nacht der Musik» bringt Sound ins Dorfzentrum Es wird einer der grössten Musikevents der Region: Über 40 Gruppen, Bands, Chöre und Formationen treten am kommenden Samstag im alten Kaiseraugster Dorfkern auf. Die zweite Ausgabe der «Langen Nacht der Musik» liess pandemiebedingt lange auf sich warten – umso grösser ist nun die Vorfreude.

Das OK der «Langen Nacht der Musik» freut sich auf den kommenden Samstag, wenn der Musikevent endlich wieder durchgeführt werden kann. zvg

Katja Widrig hat derzeit viele Gründe, sich zu freuen. Da ist der Wetterbericht für das kommende Wochenende, der strahlenden Sonnenschein und sommerliche Temperaturen verspricht. Da ist der Umstand, dass nach zwei Jahren Pandemie keine Einschränkungen für Grossanlässe mehr gelten. Und klar – da ist der Hauptgrund: Am Samstag, 11. Juni, ab 15 Uhr, findet in Kaiseraugst die «Lange Nacht der Musik» statt. «Endlich wieder», sagt Widrig, Mitglied im Organisationsteam.

Als das Team den musikalischen Grossanlass 2018 ins Leben rief, war geplant, diesen im Zwei-Jahres-Rhythmus durchzuführen. Aus bekannten Gründen klappte das 2020 und 2021 allerdings nicht, wobei im vergangenen Sommer immerhin eine Kleinversion mit Platzkonzerten möglich war. Nun also wieder «richtig». Widrig sagt:

«Die Vorfreude im Organisationsteam, bei den Helferinnen und Helfern und im Dorf ist riesig.»

Der Basler Singer-Songwriter James Gruntz ist einer der Headliner der diesjährigen «Langen Nacht der Musik». zvg

In den vergangenen Tagen sei sie immer wieder auf den Anlass angesprochen worden, «teilweise von wildfremden Menschen», wie Widrig mit einem Lachen erzählt. «Es ist schön, diese Vorfreude zu spüren.»

Geplant, als gäbe es die Pandemie nicht

Als sich die Organisatorinnen und Organisatoren im Januar entschieden, die zweite Ausgabe der «Langen Nacht der Musik» durchzuführen, war noch nicht absehbar, mit welchen Einschränkungen dies verbunden sein würde. Widrig sagt:

«Dass es nun keinerlei Einschränkungen mehr gibt, ist eine gewaltige Erleichterung, organisatorisch wie logistisch.»

Bis zum Start der «Langen Nacht der Musik» gibt es noch einiges zu erledigen: Neben dem Aufbau der Infrastruktur und Bühnen, der am Donnerstag startet, gilt es, die gut 80 Helferinnen und Helfer in ihre Aufgaben einzuweisen. Sie kümmern sich etwa um die Bandbetreuung, die Ansagen auf den Bühnen sowie Kasse und Eingangskontrolle.

Apropos Kasse: Der Vorverkauf läuft noch nicht ganz so gut wie bei der ersten Ausgabe 2018. Gut 400 Tickets konnten bisher verkauft werden, damals waren es rund 700. «Allerdings wurden schon damals die meisten Tickets erst an der Abendkasse verkauft», sagt Widrig. Beunruhigt sei man deswegen also nicht. Im Gegenteil:

«Ich bin sicher, dass sich bei diesem Wetter viele auch spontan für einen Besuch entscheiden.»

Die erste Ausgabe der «Langen Nacht der Musik» lockte über 2500 Besucherinnen und Besucher nach Kaiseraugst. Horatio Gollin (2. Juni 2018)

Insgesamt treten am Samstag auf den 13 Bühnen – sieben open air, sechs indoor – über 40 Formationen aus den unterschiedlichsten Stilrichtungen auf. Auf den beiden grösseren Aussenbühnen werden James Gruntz und Brainchild die Headliner bilden. Vereine aus dem Dorf sorgen in den Lokalitäten sowie auf der «Musikmeile» für ein kulinarisches Angebot.

Mit James Gruntz als Headliner geht für Katja Widrig auch ein persönlicher Wunsch in Erfüllung. Schon vor zwei Jahren versuchte sie den 34-jährigen Singer-Songwriter von einem Auftritt in Kaiseraugst zu überzeugen. Damals passte das Datum nicht in Gruntz' Tourplan – jetzt schon. Auch das ein Grund, sich zu freuen.