Schon im vergangenen Jahr war in Kaiseraugst ein sogenannter «Pumptrack» in Betrieb – eine Art Wellenbahn, befahrbar etwa mit dem Velo oder dem Trottinett. Die Erfahrungen mit dem Angebot seien positiv, heisst es bei der Gemeinde. Deshalb soll auch in den nächsten Sommerferien eine Bahn aufgebaut werden.