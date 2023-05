Kaiseraugst Bis zu 1500 Arbeitsplätze: Die Gemeinde treibt die Entwicklung des Aurica-Areals voran Der Kaiseraugster Gemeinderat legt an der kommenden Gemeindeversammlung einen Kreditantrag in Höhe von 370'000 Franken für die Entwicklung des neun Hektaren grossen Areals vor. Die Grundeigentümerin und die Gemeinde haben dazu einen sogenannten «Letter of Intent» unterzeichnet, der die Schwerpunkte und Ziele der Entwicklungsrichtplanung beinhaltet.

Das Aurica-Areal am östlichen Siedlungsrand von Kaiseraugst soll in den kommenden Jahren bebaut werden. Bild: Nadine Böni

Es sind einmal mehr erfreuliche Zahlen, welche der Kaiseraugster Gemeinderat an der kommenden Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 14. Juni, präsentieren kann: Die Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde schliesst – bei einem Steuerfuss von 65 Prozent notabene – mit einem Ertragsüberschuss in Höhe von rund 5,05 Millionen Franken. Budgetiert war eigentlich ein Minus von gut 1,3 Millionen Franken.

Und es kommt noch besser: Denn bei Nettoinvestitionen von fast 2,4 Millionen Franken und einer Selbstfinanzierung von knapp 6 Millionen Franken resultiert ein Finanzierungsüberschuss von knapp 3,6 Millionen Franken. Das Eigenkapital beträgt neu über 117 Millionen Franken. Davon sind gut 49 Millionen Franken kumulierter Bilanzüberschuss. Angesichts dieser Zahlen scheint das Wort «erfreulich», das Gemeindepräsidentin Françoise Moser benutzt, schon fast untertrieben.

370’000 Franken für das Aurica-Areal

«Wir hatten sicher ein ruhiges und gutes Jahr mit einem sehr positiven Rechnungsabschluss», ergänzt Moser, wissend, dass «dies wohl nicht die Headline» sein wird. Dafür bietet sich schon eher das Traktandum 4 an: ein Kreditantrag über 370’000 Franken für die Entwicklungsrichtplanung auf dem Aurica-Areal, wobei sich der Anteil der Gemeinde auf 185’000 Franken beläuft.

Die Grundeigentümerin Aurica AG startete im Herbst gemeinsam mit der Gemeinde die Entwicklung des rund neun Hektaren grossen Gebietes am östlichen Siedlungsrand. In den 1970er-Jahren war hier ein Kernkraftwerk geplant – die Aurica AG mit Sitz in Aarau ist Rechtsnachfolgerin der Kernkraftwerk Kaiseraugst AG.

Das Gebiet befindet sich in der Arbeitszone und soll in den kommenden Jahren überbaut werden. Das Areal hat ein Potenzial von 1000 bis 1500 Arbeitsplätzen.

Bebauung zum Ende des Jahrzehnts?

Klar ist: Die Gemeinde wünscht sich für den Standort Arbeitsplätze mit einer hohen Wertschöpfung, etwa aus der Life-Science-Branche oder dem Bereich Umwelttechnologie. Die Grundeigentümerin und die Gemeinde haben dazu einen sogenannten «Letter of Intent» unterzeichnet, der die Schwerpunkte und Ziele der Entwicklungsrichtplanung beinhaltet.

Die Planung samt allfälliger Teilzonenrevision – falls dies aufgrund der Gebäudehöhen nötig wird – soll gemäss aktuellem Zeitplan bis 2025 abgeschlossen sein. Im Jahr darauf wären dann erste Baugesuche möglich. Wobei Françoise Moser betont: «Es wird sich erst noch zeigen, wie der Markt das Angebot absorbiert.»

Weitere Details zum Vorhaben werden an einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 31. Mai, ab 18.30 Uhr im Violahof-Saal, bekannt gegeben. Moser rechnet mit vielen Besucherinnen und Besuchern: «Das Interesse, wie es mit dem Gelände weitergeht, ist gross.»

2,3 Millionen Franken für Turnhallen-Sanierung

Hingegen spricht Moser bei zwei weiteren Geschäften von «Fünf-Minuten-Traktanden»: bei der Subventionierung der Elternbeiträge für die Spielgruppen sowie beim Kreditantrag für die Sanierung der Turnhalle Liebrüti in Höhe von 2,3 Millionen Franken. Die Turnhalle wurde 1976 als Doppelturnhalle erbaut und 1998 in einer zweiten Etappe erweitert. Das Gebäude wurde nun statisch geprüft und eine Zustandsaufnahme durchgeführt – «woraus sich diverse Handlungsfelder ergeben haben», so Moser.

So seien etwa die Leitungen und sanitären Anlagen marode sowie die Boden- und Wandbeläge teilweise asbesthaltig. «Die Sanierung ist kein ‹Nice to have›-Projekt, sondern absolut notwendig», sagt Moser. Sie gewährleiste ausserdem eine weitere unterhaltsame Nutzung für die kommenden 20 Jahre.