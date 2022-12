Kaiseraugst Als die Atomkraftgegner Gas gaben – wie Anti-AKW-Leitfigur Peter Scholer die Diskussionen um das Gaskraftwerk erlebt Einer der 17 möglichen Standorte für ein Gaskraftwerk ist das ehemalige AKW-Gelände in Kaiseraugst. An vorderster Front war damals Peter Scholer dabei. Als Präsident der Gewaltfreien Aktion Kaiseraugst (GAK) war er eine der Leitfiguren bei der elfwöchigen Besetzung. Was sagt er zu den neuen Kraftwerkplänen des Bundes?

Exklusiv für Abonnenten

Peter Scholer, ehemaliger GAK-Präsident, war eine der Leitfiguren bei der Besetzung des AKW-Geländes in Kaiseraugst vor bald 50 Jahren. Thomas Wehrli / Aargauer Zeitung

Peter Scholer staunte nicht schlecht, als er letzte Woche in den Nachrichten hörte, dass der Bund in der Schweiz bis 2025 zwei bis drei Gaskraftwerke bauen will, um allfällige Stromengpässe im Winter auffangen zu können. Noch mehr staunte er, dass einer der 17 möglichen Standorte das Areal Asp­hard in Kaiseraugst ist.

Was ihn erstaunte, war weniger, dass ein möglicher Standort im Fricktal liegt, als dass ihm das Areal Asphard nichts sagte. Eine kurze Google-Recherche bestätigte ihm dann, was er schon vermutet hatte: Gemeint ist das Areal, auf dem vor bald 50 Jahren ein AKW gebaut werden sollte.

Dass es beim Sollen blieb, ist ein gutes Stück weit Peter Scholer, der grauen Eminenz der Anti-AKW-Bewegung, zu verdanken. Scholer war damals, im Frühling 1975, als die Kernkraftwerk Kaiseraugst AG unerwartet mit dem Aushub für das AKW begann, Präsident der 1973 gegründeten Gewaltfreie Aktion Kaiseraugst (GAK).

Nicht mit elfwöchiger ­Besetzung gerechnet

Ihm war zweierlei sofort klar: Wir müssen handeln – und zwar sofort. Und: Die Aktion muss gewaltfrei sowie transparent ablaufen. Beides gelang. In einem Brief kündete die GAK die Besetzung an, Transparente, die Scholer und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter an Ostern 1975 aufhängten, luden auf Osterdienstag zur friedlichen Besetzung des Areals ein.

Demonstranten besetzen 1981 einmal mehr das Gelände des geplanten und nie realisieren Atomkraftwerks Kaiseraugst. Keystone

Scholer schmunzelt, als er sich an diesen Dienstag, ausgerechnet einen 1. April, zurückerinnert. Im Team hatten sie gesagt: Wir bleiben, wenn an die 50 Leute kommen, sonst gehen wir wieder nach Hause. Es waren schon am frühen Morgen bereits über 100 Personen da. Und es wurden immer mehr. Bis zu 15000 Personen hielten sich während der elfwöchigen Besetzung auf dem Areal auf. Damit hatte selbst Peter Scholer nicht gerechnet.

Und mit noch etwas rechnete Scholer am ersten Tag der Besetzung nicht: Dass sich die Besetzerinnen und Besetzer Ende Woche immer noch auf dem Areal aufhalten werden.

«Wir waren überzeugt, dass die Polizei das Areal innert drei Tagen räumen wird.»

Drei Tage vergingen. Nichts. Vier, fünf, sechs. Immer noch nichts. «Wir standen so vor der Herausforderung, die Versorgung der Demonstrierenden mit Essen und Trinken für einen längeren Zeitraum sicherzustellen.» Es gelang. Dank der Mithilfe ganz vieler.

Peter Scholer blickt auf das Foto, das die AZ mitgebracht hat. Es zeigt mehrere hundert Demonstrierende auf dem Info-Pavillon des AKW Kaiseraugst – oder besser auf dem, was von ihm übrig geblieben ist. Denn in der Nacht auf den 19. Februar 1979 hatten Unbekannte den Pavillon in die Luft gejagt – aus Frust über die Tags zuvor knapp verlorene Anti-Atom-Initiative. In den Fokus der Ermittlungen geriet auch GAK-Präsident und Baumeister Peter Scholer.

Eine der ersten gewaltfreien Grossaktionen in der Schweiz

Die Vorwürfe erwiesen sich als Schall und Rauch. Was Scholer am Foto, das aus dem Jahr 1981 stammt, bewegt, ist etwas anderes. Dass bei den Protestaktionen nie etwas passiert ist. «Es wurde nie jemand verletzt und die Aktion blieb immer gewaltfrei.» Darauf ist Scholer stolz. «Wir waren eine der ersten gewaltfreien Aktionen in der Schweiz.» Das haben er und seine Mitstreiter zuvor auch trainiert. «Wir lernten, den Protest gewaltfrei durchzuziehen.» Er schmunzelt. Das Vorgehen habe die Behörden wohl derart verblüfft, dass sie nicht handelten.

An die Besetzungszeit erinnert sich Scholer gerne zurück. Weil es «eine gigantische Erfahrung war». Und weil er hier seine künftige Frau kennenlernte. Besonders beeindruckt hat ihn das Zusammenstehen der Menschen von ganz Links bis weit Rechts.

«Der eine Gedanke, das AKW zu verhindern, einte alle.»

Peter Scholer schiebt das Foto von damals zur Seite, ist wieder ganz im Heute. Nein, sagt er lachend, gegen das Gaskraftwerk werde er nicht auf die Barrikaden steigen. Abgesehen davon, dass sich das Gelände durchaus eignen könnte – gleich nebenan liegt ein Umspannwerk und auch eine Gasleitung geht in der Nähe vorbei –, kann Peter Scholer den Plänen seiner Parteigenossin Simonetta Sommaruga durchaus etwas abgewinnen.

«Zur temporären Überbrückung von Engpässen im Winter kann ich mir Gaskraftwerke vorstellen.»

Sie könnten auch helfen, «den Flaschenhals bei der Energiewende» zu überbrücken. Was er damit meint: «Wir haben zu viele Kopfwerker und zu wenige Handwerker.» Es gebe heute einfach zu wenig Fachkräfte, um all die benötigten Anlagen zu bauen.

Andere Standorte sind wahrscheinlicher

Dass in Kaiseraugst dereinst ein Gaskraftwerk stehen wird, glaubt Scholer indes nicht. «Da gibt es andere Standorte, die sich selber in Position bringen.» Als misslungen erachtet Scholer allerdings die Kommunikation: Die betroffenen Gemeinden wurden vom Bund nicht vorinformiert und mussten aus den Medien erfahren, dass ihre Gemeinde als Standort infrage kommt. «Das geht gar nicht und ist unprofessionell.»

Wieder schmunzelt Scholer. Die laufenden Diskussionen um Gaskraftwerke und neue Atomkraftwerke – die FDP schliesst den Bau neuer AKWs nicht mehr kategorisch aus – gab der recht träge gewordenen Anti-AKW-Bewegung einen neuen Schub.

Und den wollen Scholer und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter auch dazu nutzen, möglichst viele Menschen für die Anti-Atom-Radtour 2022 zu gewinnen. Mit zwei mehrtägigen Radtouren feiert die deutsche Anti-Atom-Bewegung den Ausstieg ihres Landes aus der Atomenergie.

Die Südtour führt dabei auch durch die Schweiz und macht am 31. August in Kaiseraugst Halt. «Dank den neuen Diskussionen haben wir wieder mehr Bewegung in der Bewegung.» Und dies wird sich, so hofft Scholer, auf die Zahl derer auswirken, die bei der Radtour mitfährt. Denn eines weiss Scholer seit der Besetzungszeit vor 47 Jahren: Die Menge machts aus.