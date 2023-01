Justiz Nur noch 2800 statt 7000 Franken Busse: Berufung macht sich für eine Fricktaler Bäuerin bezahlt Eine Frau aus dem Fricktal zeigte sich gleich mehrfach hartnäckig: Nicht nur dass sie einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft nicht akzeptierte. Auch gegen ihre Verurteilung durch das Bezirksgericht Rheinfelden legte sie Berufung ein. Den erhofften Freispruch gewährte das Obergericht zwar nicht, es reduzierte aber das Strafmass.

Auf dem Hof der beschuldigten Bäuerin sollen Ziegen immer wieder durch schadhafte Zäune entwichen sein. Symbolbild: zvg

In Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil des Bezirksgerichts Rheinfelden zu gehen, hat sich für eine Fricktalerin gelohnt. Einen vollumfänglichen Freispruch bekam sie vor dem Aargauer Obergericht zwar keinen. Die Berufungsinstanz reduzierte das Strafmass aber deutlich: Statt der bedingten mit drei Jahren Probezeit verbundenen Geldstrafe in Höhe von 8800 Franken, verteilt auf 110 Tagessätze, sind es jetzt nur noch 3200 Franken, verteilt auf 40 Tagessätze.

Und auch die Busse von 7000 Franken, die das Bezirksgericht sprach, verringerte das Obergericht – auf noch 2800 Franken. Das Obergericht sah Verstösse der Bäuerin gegen Waldgesetz und Tierschutzgesetz teils als gegeben an, teils sprach es die Frau aber auch davon frei – wie auch von Vorwürfen der Sachbeschädigung, der Nötigung und der Hinderung einer Amtshandlung. Teils wurden die Vorwürfe gegen sie auch wegen Verjährung eingestellt.

Ziegenbock blieb mit dem Kopf im Zaun hängen

Dass sie in Einzelfällen der Tierquälerei schuldig sei, weil ein ihr gehörender Ziegenbock mit dem Kopf im Zaun hängen geblieben war und eine lahmende Ziege nicht richtig gehalten wurde, erkannte das Obergericht analog zum Bezirksgericht an, wertete das Verschulden der Frau hier aber als «eher leicht».

Der erstinstanzlichen Verurteilung der Frau im Oktober 2021 war eine turbulente Zeit vorausgegangen. Vorwiegend 2016 und 2017, so der von der Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg gegen sie erlassene Strafbefehl, habe sie rund ein Dutzend Mal gegen Gesetze verstossen. Und immer wieder hatte die Staatsanwaltschaft Zusatzanklagen erhoben, weil die Bäuerin zur Behebung der Vorwürfe untätig geblieben sei.

Alle Anklagepunkte stehen dabei im Zusammenhang mit ihrem Bauernhof, auf dem sie Rinder, Ziegen und Wollsäue hält. Nachbarn hatten die Polizei alarmiert, nachdem die Ziegen der Frau durch eine wohl ungenügende Unterhaltung des Geheges entwichen, sich am Gras auf der Nachbarswiese labten oder in den Wald ausbüxten, wo sie Kräuter und Jungpflanzen abfrassen.

Veterinärdienst des Kantons Aargau den Weg versperrt

Sowohl die Regional- als auch die Kantonspolizei waren wiederholt Gast auf dem Fricktaler Hof der Frau und stiessen bei ihren Kontrollen immer wieder auf ihr gehörende Tiere, die sich ausserhalb der Gehege aufhielten. Als der Veterinärdienst des Kantons Aargau mit einem Viehtransporter zur Beschlagnahmung ihrer Ziegen vorfuhr, eskalierte die Situation: Die Bäuerin versperrte mittels ihres Autos dem Transporter den Weg und verbarrikadierte sich anschliessend im Haus.

Die Beschuldigte hatte vor dem Bezirksgericht Rheinfelden ausgesagt, dass ihre Zäune manipuliert worden seien. Nur so hätten Ziegen entweichen und sich an den defekten Zäunen verletzen können, argumentierte sie. Ob das so der Wahrheit entsprach, vermochten auch die mehreren in Rheinfelden angehörten Zeugen während der zweitägigen Verhandlung weder zu bestätigen noch zu widerlegen.

Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft eine Verurteilung der Beschuldigten zu einer Busse in Höhe von 10'000 Franken gefordert. Insofern stellte die Reduzierung der Höhe durch das Bezirksgericht Rheinfelden auf 7000 Franken aus Sicht der Frau eine Verbesserung dar.

Und mit der neuerlichen Absenkung der Busse auf 2800 Franken kommt sie noch günstiger davon: Aber: Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten von knapp 10'000 Franken bleiben an ihr hängen. Aus der Berufung kommen der Frau ebenso Kosten zu – mehr als 2000 Franken, die sie zu drei Vierteln selbst berappen muss.