Jurapark Aargau Hymne an die Park-Naturschönheiten: Komponist Ulrich Hegnauer schafft 14 Alphornkompositionen Eine Uraufführung der besonderen Art erlebten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 33. Generalversammlung des Juraparks Aargau in Effingen: 14 Alphornbläser präsentierten musikalisch die landschaftlichen Besonderheiten des Juraparks und stimmten so auf die Versammlung ein.

Alphornbläser spielen die neuen Kompositionen von Ulrich Hegnauer. Sie sind eine Hymne an den Jurapark Aargau. Bild: Geri Hirt

Die 33. Generalversammlung des Juraparks Aargau verlief wenig spektakulär, waren doch keine besonderen Geschäfte traktandiert – und die gut gelaunte Teilnehmerschar hatte auch keine Fragen, sodass die Geschäfte speditiv abgearbeitet werden konnten.

Die Jahresrechnung mit einem Ertrag von gut 2,5 Millionen Franken schliesst mit einem Mehraufwand von rund 61’000 Franken ab. Das negative Resultat konnte von Präsident Thomas Vetter wohl begründet werden. Das Budget 2024 mit einem Umfang von 1,8 Millionen Franken basiert auf der 5-Jahres-Planung. Alle diese Geschäfte fanden einstimmige Genehmigung.

Ersatzwahl in den Vorstand

Nach der in den letzten Jahren erfolgten Erneuerung des Vorstands war wiederum ein Vorstandsmitglied zu ersetzen. Stefan Brack, der erst seit 2019 dem Vorstand angehört, schied bereits wieder aus. Mit Stefan Schreiber aus Wegenstetten konnte wiederum ein Landwirt gewonnen werden. Schreiber wurde einstimmig gewählt.

Einblick in Jurapark-Projekte

Die Co-Leiterinnen der Geschäftsstelle, Christine Neff und Anna Hoyer, vermittelten Einblicke in laufende und neue Projekte. Starkes Gewicht wird der Aufwertung von Natur und Landschaft, der Ökologie generell beigemessen. Der Jurapark war neben zwei anderen Schweizer Pärken in ein Forschungsprojekt Ökologie einbezogen.

Wie kann die ökologische Infrastruktur gestärkt und verbessert werden? Diese Frage wird in verschiedenen Projekten angegangen. So wird beispielsweise die Pflanzeneignung für Bienen untersucht, ein Pilotprojekt für Hobbywinzer zugunsten Artenvielfalt angepackt und das Projekt «Natur findet statt» in drei Gemeinden gestartet.

Neue Möglichkeiten, die Natur des Juraparks zu erleben, bieten unter anderem Postauto-Rundreisen mit individuellen Ausstiegsmöglichkeiten. Mit «Book your Guide» können Gruppen einen Landschaftsführer bestellen, und für Schulen ist ein Modul mit dem Fokus Klima entwickelt worden.

Im weiteren liegt eine Wegleitung für die Organisation nachhaltiger Veranstaltungen bereit. An der GV erhielten sodann drei Winzerbetriebe Diplome für ihre neu zertifizierten Produkte.

Alphornklänge und Dorfwanderung

Vorgängig zur Generalversammlung beteiligen sich über dreissig Personen an einer Wanderung durch Effingen. Unter der Leitung des kompetenten Landschaftsführers Urs Frei erfuhr man Unbekanntes über das Dorf, seine Geschichte und Land und Leute. An das Geschlecht der Effinger, von dem ein Dutzend Personen noch in Einsiedeln lebt, erinnern in der Schweiz verschiedene Institutionen und Gebäude.

Die vielfältig strukturierte Jura-Landschaft hat Alphornspieler und Komponist Ulrich Hegnauer zu 14 Alphornkompositionen inspiriert, von denen ein halbes Dutzend in Effingen die Uraufführung erlebte.

Hegnauer schilderte eingangs, wie er die entsprechende Landschaft durchwandert und gleichsam in sich aufgesogen hat. Entstanden sind

14 Werke wie «Linner Linde», «Sagimülitäli» oder «Mumpfer Fluh» – Werke, die feinfühlig die Landschaft mit ihrer Besonderheit wiedergeben. Die Alphornhefte sind beim Jurapark erhältlich.