Es sollte ein feuchtfröhliches Grillfest mit Freunden werden. Doch für Dariusz (alle Namen geändert) führte der Abend Ende April «zum grössten Fehler meines Lebens», wie der 20-Jährige am Donnerstagnachmittag vor dem Bezirksgericht in Laufenburg sagte. Rückblick: In der Nacht auf den 1. Mai brach im Keller des Hotels Platanenhof in Frick ein Brand aus. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Sachschaden in der Höhe von mehreren 10'000 Franken. Rasch kam die Vermutung auf, es könnte sich um Brandstiftung gehandelt haben. Noch in der Brandnacht konnten zwei Verdächtige angehalten werden. Einer von ihnen Dariusz, Sohn polnischer Eltern, in Deutschland geboren und seit zehn Jahren in der Schweiz wohnhaft.

An den besagten Abend könne er sich nicht mehr genau erinnern, sagte Dariusz. «Ich war stark betrunken.» Tatsächlich ergab eine nachträglich angeordnete Untersuchung beim jungen Mann eine Blutalkoholkonzentration von über zwei Promille. «Ich hatte mich nicht unter Kontrolle. Das war nicht ich», sagte Dariusz. In der Anklageschrift rekonstruiert die Staatsanwaltschaft die Geschehnisse in der Tatnacht. Dariusz traf sich demnach bei der Turnhalle in Kaisten mit seinen Kollegen, darunter auch Jakub*, ein junger Pole ohne festen Wohnsitz in der Schweiz. Sie spielten zusammen Fussball, grillierten, tranken – «Bier, Wodka und anderen Schnaps. Viel Alkohol», so Dariusz. Zu später Stunde beschlossen Dariusz und Jakub, nach Frick zu fahren und dort einen Kollegen zu besuchen, der im Hotel Platanenhof übernachtete. Die beiden stiegen in Kaisten in den Bus. In Frick angekommen, verschaffte sich Dariusz Zugang zum eigentlich verschlossenen Hotel – wie genau, das weiss weder er, noch konnten es die Ermittler zweifelsfrei herausfinden. «Ich erinnere mich nur, wie ich im Hotel herumgewandert bin», sagte Dariusz vor Gericht. Dass er im Keller eine Raumduft-Flüssigkeit über ein paar Stofftücher schüttete und diese anzündete, daran könne er sich hingegen nicht erinnern. Er stritt es allerdings auch nicht ab.