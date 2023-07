Es ist nicht lange her, als Lara Kaiser ihr eigenes Fotostudio in Laufenburg gemietet hat. Schritt für Schritt fand die 31-Jährige ihren Weg zur Selbstständigkeit. Einen Klick nach dem anderen. Was für sie am meisten zählt, sei der Mensch, der vor ihr steht. Egal, ob der Auftrag eine Hochzeit, ein Unternehmensporträt oder ein Familien-Shooting sei. Mehr dazu erzählt sie im Video.