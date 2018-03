«Freue mich riesig»

Ein kleiner Wermutstropfen bleibt für Holten: Bis sie mit dem eigenen roten Pass in die Kameras wedeln kann, dauert es noch einige Wochen. Dies, weil die Einbürgerung vom Zivilstandsamt Laufenburg zuerst verarbeitet werden muss. Der Antrag für die schweizerischen Reisedokumente, so heisst es im grossrätlichen Schreiben weiter, sei deshalb «nicht vor Ablauf eines Monats» einzureichen.

«Ich freue mich riesig», sagt Holten auf Anfrage der AZ und kann eine leise Schadenfreude nicht verhehlen: «So viele Menschen haben mir den Pass missgönnt. Ihnen habe ich gezeigt, dass sich Hartnäckigkeit und Unbeirrbarkeit auszahlt.» Klar ist Holten auch, was sie als erstes mit dem roten Pass machen will: «Zusammen mit meinen Kindern in die Ferien nach Mallorca fliegen.» Es sei seit Beginn des Einbürgerungsprozederes vor gut zwei Jahren ihr Traum, am Zoll in der gleichen Reihe wie ihre Kinder anstehen zu können. «Das wird nun in diesem Sommer erstmals möglich sein.»