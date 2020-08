Jeder Schritt ein Franken: Nach elf Tagen Dauerlauf gönnt sich Roland Gröflin einen Ruhetag

Sein Betreuer Mosh Mangha fuhr derweil den Camper, in dem die drei während der zwei Monate leben, zur neuen Basisstation. «Das Team ist das A und O», sagt der Schweizumrunder. «Es macht 75 Prozent des Projektes aus.»

Besonders machte den Tag vor allem, dass der 55-Jährige am Mittwoch seinen 25. Hochzeitstag feierte. Den Tag verbrachte er zusammen mit seiner Frau Patrizia auf einer Segelyacht auf dem Genfersee. Auf der Yacht schipperten die beiden von Nernier nach Saint-Gingolph, von wo aus der Run rund um die Schweiz heute Donnerstag weitergeht. «Auf diesen Tag habe ich mich immens gefreut. Er war der Ankerpunkt, den ich bei den ersten Etappen stets vor Augen hatte.»

Die restlichen 25 Prozent sind mit Laufen beschäftigt. Inzwischen hat Gröflin rund 400 der 2000 Kilometer zurückgelegt, also etwa 20 Prozent der Strecke. Es habe schwierige Momente gegeben, blickt Gröflin zurück. Am happigsten war der Abstieg am Sonntag: 1000 Höhenmeter runter innert 5 Kilometer. «Das fuhr ein.»

Wobei: Die ganz schweren Etappen hat der Rheinfelder noch vor sich. Im Wallis geht es in den nächsten Tagen so richtig zur Sache. An die 80 Leistungskilometer mit über 2000 Höhenmetern stehen da bisweilen auf dem Programm. «Davor habe ich Respekt.»

Abkühlung in Brunnen, bis es schmerzt

Diesen hat er auch vor der momentanen Hitzewelle. Um nicht in der Bruthitze laufen zu müssen, hat Gröflin den Tagesplan angepasst. «Ich stehe um vier Uhr auf, damit ich um sechs Uhr loslaufen kann.» So ist er jeweils gegen Mittag am Zielort. «Die letzte Stunde hängt trotzdem an.»

Wenn er ins Ziel einläuft, ist der Körper jeweils stark erhitzt. Damit er nicht überhitzt, kühlt sich Gröflin ausgiebig ab. Dazu nutzt er Gewässer ebenso wie Brunnen. Er lacht. «Am Ende der Tour kenne ich die ganze Schweizer Brunnenlandschaft.»