Jahresbuch «Kaister Rückspiegel» ist erschienen – und zeigt, warum die Gemeinde für ihre Auswanderer Bäume fällte 144 Seiten dick ist die 43. Ausgabe der Dorfchronik Kaisten. Nicht nur das vergangene Jahr wird beleuchtet – auch Reminiszenzen längst vergangener Tage kommen zum Vorschein. Dave Kaiser, Urururenkel eines Kaister Auswanderpaares, das 1854 amerikanischen Boden betrat, erzählt die Geschichte seiner Vorfahren.

Die zweite Generation des Kaister Auswanderpaares Kaspar und Maria Rebmann-Rehmann nannte sich «Rebman» – mit einem «n». Hier Fred (l.), der mit seinen Eltern 1853 Kaisten verliess und in St. Louis ein eigenes Stiefel- und Schuhgeschäft besass. Bild: Kaister Rückspiegel

Dass trotz Pandemie in Kaisten auch 2021 ein reges Dorfleben stattfand, davon zeugt die erschienene 43. Ausgabe des «Kaister Rückspiegel». Doch nicht nur über die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres berichtet das aktuelle Jahresheft auf 144 Seiten; es bringt auch Reminiszenzen aus vorherigen Jahrhunderten zum Vorschein.

Der «Kaister Rückspiegel 2021». Bild: Kaister Rückspiegel

So wirft etwa die Rubrik «Kaister in aller Welt» einen Blick in die Akten aus dem Jahr 1853. Damals stellten sechs Familien sowie eine Einzelperson, die kein Vermögen besassen und der Gemeinde zur Last zu fallen drohten, das Gesuch an den Gemeinderat, dass man ihnen zur Auswanderung nach Amerika behilflich sein möge. Weiter heisst es in den Akten:

«Der Gemeinderat ersucht bei der Forstdirektion und der Regierung, zur Deckung der Auswandererkosten ein Quantum Holz schlagen zu dürfen.»

Zu den damaligen Auswanderern gehörten auch Kaspar und Maria Rebmann-Rehmann, die am 25. Januar 1854 in New Orleans amerikanischen Boden betraten. Dave Kaiser aus den USA, ein Urururenkel des Kaister Auswanderpaares, betreibt Ahnenforschung und berichtet, wie es mit seinen Vorfahren weiterging.

Noch weiter schweift der Blick der Rubrik «So lebten wir vor 500 Jahren» zurück. So geben Auswertungen von Ausgrabungen der Kantonsarchäologie in Kaisten im Hinterhof eines alten Juragiebelhauses an der Dorfstrasse 6 einen Einblick in die Lebens- und Ernährungsweise um das Jahr 1500.

«Damals war die Bevölkerung grösstenteils auf Selbstversorgung ausgerichtet, wobei der Dinkel die Haupternährung sicherte», heisst es dazu. Auf den Speisezettel gehörte aber auch Obst, insbesondere Kirschen, Zwetschgen und Pflaumen. «Von letzteren scheinen mehrere Sorten existiert zu haben, was sich aus der grossen Variabilität der gefundenen Steine ablesen lässt.» Geborgen wurden auch 15 Kilogramm Tierknochen.

Heimatweg wurde an Kulturerbe-Tag übergeben

Mit Blick auf 2021 hebt der «Kaister Rückspiegel» auf acht Seiten den Kulturerbe-Tag als einen Höhepunkt des vergangenen Jahres heraus. Zwei Mal im 2020 bereits angesetzt, konnte der Kulturerbe-Tag am 15. August durchgeführt und so der «Heimatweg Bann», rund ein Jahr nach Fertigstellung, endlich der Bevölkerung übergeben werden.

Ganze 55 Seiten im Jahresbuch nimmt die Rubrik «Von Tag zu Tag» ein. Hier lässt die Jahreschronik mit Dutzenden Bildern und kurzen Texten das komplette Jahr 2021 Revue passieren – von den massiven Schneefällen im Januar bis hin zur Musikgesellschaft Kaisten, die mit weihnachtlichen Klängen durchs Dorf zog.