Die erste Bilanz fällt «rundum positiv» aus. Vor gut einem Jahr haben die Polizei Oberes Fricktal und die Kantonspolizei ihren neuen Posten im umgebauten, ehemaligen Gemeindehaus in Frick bezogen – und möchten ihn nicht mehr missen. «Von den Platzverhältnissen her haben wir mit dem neuen Posten einen Quantensprung gemacht», sagt Werner Bertschi, Chef der Polizei Oberes Fricktal. Vorher sei alles überaus eng und verwinkelt gewesen und man habe kaum Ablagefläche gehabt. Und auch sicherheitsmässig sei der alte Posten «nicht optimal» gewesen. So verfügte er nur über einen Einvernahmeraum; war dieser besetzt, musste man auf den eigenen Arbeitsplatz ausweichen. «Deshalb durfte im Büro nie eine Akte oder ein Bostitch herumliegen», so Bertschi. Ersteres wegen des Datenschutzes, Letzteres aus Sicherheitsgründen. «Das hat das Arbeiten nicht gerade vereinfacht.»

Im neuen Posten ist dies doppelt kein Thema mehr. Zum einen hat es hier vier Einvernahmeräume; dies auch deshalb, weil zeitgleich mit dem Umzug ins ehemalige Gemeindehaus der Kapo-Posten in Laufenburg aufgehoben und die Mitarbeitenden in Frick eingegliedert wurden. Aktuell arbeiten damit rund 30 Personen bei den beiden Polizeikorps auf dem Posten in Frick.

Kein Problem ist es aber auch, da am neuen Standort ein Drei-Zonen-Sicherheitskonzept umgesetzt wurde. Die erste Zone ist der Schalter, also die öffentliche Zone. In der zweiten, der gesicherten Zone, finden Einvernahmen statt. In die dritte Zone, die Sicherheitszone, haben nur Mitarbeitende Zutritt. «Diese klare Trennung der Zonen hat sich in der Praxis bewährt», bilanziert Bertschi.