Viele der Teilnehmer belegen am 14-tägigen Ferienprogramm nicht nur einen, sondern gleich eine Handvoll Kurse. «Wir haben etwa zwölf Teilnehmer, die zehn Kurse und mehr besuchen», sagt Büttiker. Dies wäre vor zehn Jahren, als Büttiker zum ersten Mal als Organisatorin dabei gewesen war, undenkbar gewesen. Ein Grund dafür war, dass es damals viel weniger Kurs gab. Ein zweiter, dass man sich nicht elektronisch in die Kurslisten eintragen konnte, sondern ein Kärtchen aus der Ferienspass-Broschüre heraustrennen, mit seinen drei Kurswünschen versehen und an die Organisatoren schicken musste.

«Die Kinder sind neugierig»

Im Ferienspass-Programm der Region Frick stehen Kurse rund um die Kulinarik hoch im Kurs. «Besonders beliebt ist der Kurs, in dem die Teilnehmer in der Fricker Gelateria von Federico Hochreuter selbst Glace herstellen können», sagt Präsidentin Angela Deiss. Zwei Kurse à 12 Plätze wurden angeboten, insgesamt wollten 95 Schüler teilnehmen. «Kinder lieben einfach Glace und sind neugierig darauf, wie sie hergestellt wird», sagt Deiss. Schnell ausgebucht waren auch die Kurse «Kochen im ‹Pöschtli› in Bözen» und «Pizza selber machen im ‹La Palma› in Oeschgen».