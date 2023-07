Energieversorgung Wärmeenergie aus dem Rhein: Dass das noch immer Zukunftsmusik ist, hat seine Gründe Mit Luft betriebene Wärmepumpen sind bekannt und weit verbreitet, mit Wasser betriebene Flusswärmepumpen aber noch immer Exoten. Wobei deren Potenzial riesig wäre. Aber Expertinnen und Experten kennen auch die Tücken der auch im Aargau noch kaum verbreiteten Technik. Und warum sie bisher nur vereinzelt genutzt wird.

Rund zwei Drittel des Stromverbrauchs im Aargau werden durch Wasserkraftwerke abgedeckt, hier das Kraftwerk Laufenburg. Bild: Simon Widmer

Es tönte verheissungsvoll, was da jüngst bei einem Vortrag in Bad Säckingen zur Sprache kam – das Wasser des Rheins als Heizquelle für Wohnhäuser nutzen. Es wäre schadstofffreie und klimafreundliche Energie und – so der Tenor – stünde in Hülle und Fülle zur Verfügung. Und es ist keine Zukunftsmusik mehr: Denn 300 Kilometer rheinaufwärts, im deutschen Mannheim, ist eine Flusswärmepumpe mit 20 Megawatt Wärmeleistung gerade in Bau.

Rund zwei Drittel des Stromverbrauchs im Aargau decken Wasserkraftwerke. Aber als Wärmequelle spielen regionale wie Flüsse in der sonstigen Schweiz kaum eine Rolle. Mit Luft betriebene Wärmepumpen sind bekannt und weit verbreitet, mit Wasser betriebene Flusswärmepumpen aber noch immer Exoten. So auch die, die schon seit 1938 an der Limmat installiert ist und das Zürcher Rathaus heizt.

Das Gesundheitszentrum Fricktal nutzt die Rheinwärme schon

«Überlegungen wurden schon vielerorts gemacht, aber realisiert worden sind noch kaum Anlagen mit Fluss- oder Bachwasser», sagt Susette Burger, Sektionsleiterin der Abteilung Landschaft und Gewässer im Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons.

Im Aargau werde Flusswasser vereinzelt zum Wärmen und Kühlen von Industrieprozessen genutzt. Das Gesundheitszentrum Fricktal (GZF) hat am Standort Laufenburg zwei mit Rheinwasser betriebene Wärmepumpen installiert. Sie sind seit 1996 in Betrieb, können sowohl heizen wie kühlen und laufen laut GZF zuverlässig und stabil.

«Eine Nutzung im grossen Umfang ist eigentlich nur an den Flüssen machbar, deren Wassermengen nie kritisch sind», sagt Burger. Das wäre am Rhein so. Aber es gibt eine Herausforderung: «Da es im Wasser von Fliessgewässern sehr feine Sedimente hat, welche die Anlagen verstopfen können, ist die Nutzung zu Heizzwecken von Gebäuden eher weniger üblich», so die diplomierte Geografin.

Muschellarven als die grösste Herausforderung beim Betrieb

Und nicht nur Sand kann die Anlagen beschädigen. Auch Biofilm und Algen sind problematisch, wie Daniel Wernli, Leiter Wärmegeschäft bei der Aarauer AEW Energie AG, weiss. Diese könnten ja noch herausgefiltert werden, nicht aber Muschellarven – für Wernli das Hauptproblem beim Bau von Flusswärmepumpen und der Grund dafür, «dass die Technologie noch nicht breit ausgerollt wird.»

So setzen AEW wie auch Energiedienst, das schweizerisch-deutsche Co-Unternehmen mit Sitz in Laufenburg, statt auf Flusswasser lieber auf Grund- und Abwasser oder Abwärme aus industriellen Prozessen als Energiequellen. Auch weil deren Temperatur konstanter sei und im Winter, wenn die meiste Wärme benötigt wird, nicht so stark absinke. Denn dann muss Hilfsenergie, sprich Strom, hinzugefügt werden, um die Wärme des Rheinwassers auf ein brauchbares Niveau anzuheben.

Aktuell seien bei AEW zwei Anlagen in Planung, eine davon am Rhein, bei denen die Nutzung von Flusswasser eine Option darstellt, sagt Wernli. Aber eben nur eine Option. «Aufgrund der bestehenden Problematiken ist es möglich, dass andere Energiequellen bevorzugt werden», fügt er an.