Impfung 4000 Piks schaffen die beiden Fricktaler Impfzentren derzeit pro Woche – und haben damit noch viel Luft nach oben Seit Anfang Februar wird auch im Fricktal gegen das Coronavirus geimpft. Inzwischen sind die beiden Impfzentren in Rheinfelden und Laufenburg in Betrieb – aber noch lange nicht ausgelastet, denn es fehlt weiterhin an Impfstoff. Immerhin: Der Betrieb läuft bis auf seltene Einzelfälle reibungslos.

Als erster Fricktaler Impfstandort wurde das Impfzentrum in Rheinfelden Anfang Februar eröffnet. Inzwischen werden hier über 2000 Dosen pro Woche verabreicht. Nadine Böni (8. Februar 2021)

Auf ein SMS warten viele Fricktaler sehnlichst: ihren Impftermin. Denn der Sommer naht – und geimpft lässt sich deutlich mehr unternehmen. Wie lange man auf die beiden Piks warten muss, lässt sich allerdings nicht voraussagen. Dies hängt von der Zahl der verfügbaren Impfdosen, dem Zeitpunkt der Registrierung sowie der ausgewählten Impfzentren ab.

Miriam Crespo, GZF-Sprecherin.

Was sich aber beziffern lässt, ist das Impftempo. Im Impfzentrum in Rheinfelden werden aktuell rund 2300 Dosen pro Woche verimpft, im Impfzentrum in Laufenburg sind es rund 1750, wie das Gesundheitszentrum Fricktal (GZF) auf Anfrage der AZ schreibt.

Damit laufen die beiden Impfzentren, die je über zehn Impfkabinen verfügen, längst nicht unter Volllast, denn beide Zentren sind für bis zu je 4800 Impfungen pro Woche ausgelegt.

Es wird wieder in beiden Zentren geimpft

Aber eben: Verimpft werden kann nur, was vorhanden ist. «Sobald der Moderna-Impfstoff in ausreichenden Mengen zur Verfügung steht, kann bei Bedarf die Kapazität der Impfzentren noch weiter ausgebaut werden und das GZF so die ambitionierte Impfkampagne des Kantons noch stärker unterstützen», heisst es dazu in der Mitteilung zum gestern publizierten Geschäftsbericht.

Ende Februar besichtigte Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati (Zweiter von links) das Impfzentrum in Laufenburg – wenig später musste dieses vorübergehend wieder geschlossen werden. Hans Christof Wagner (23. Februar 2021)

Immerhin: Es wird in beiden Impfzentren geimpft. Das war nicht immer der Fall. Denn Mitte März schloss der Kanton wegen Lieferverzögerungen beim Impfstoff drei Impfzentren kurz nach ihrer Eröffnung vorübergehend wieder – darunter auch jenes in Laufenburg. Miriam Crespo, Mediensprecherin des GZF, sagt:

«Inzwischen steht glücklicherweise mehr Impfstoff zur Verfügung, sodass der Betrieb in beiden Impfzentren des Gesundheitszentrums Fricktal wie geplant läuft.»

Wie viele Impfdosen insgesamt in den beiden Fricktaler Impfzentren verimpft wurden, lässt sich nicht sagen. Laut dem zuständigen Departement Gesundheit und Soziales können derzeit keine nach Impfzentren oder -standorten aufgeschlüsselten Daten geliefert werden.

Das GZF zieht nach der rund dreimonatigen Betriebszeit eine positive Zwischenbilanz. Die Erfahrungen seien durchweg sehr positiv. Crespo:

«Der Betrieb an beiden Impfstandorten des GZF verläuft bis auf seltene Einzelfälle reibungslos.»

Auch die Abläufe haben sich gut bewährt und waren schon nach kurzer Zeit eingespielt. «Anpassungen waren praktisch keine nötig», so Crespo.

Keine langen Warteschlangen bei den Impfzentren

Warteschlangen, wie man es aus anderen Regionen kennt, gibt es in Rheinfelden und Laufenburg kaum. «Es ist möglich, dass es vereinzelt kurze Wartezeiten gibt», sagt Crespo. Dies sei insbesondere dann der Fall, wenn Impfwillige zu früh zu ihrem Impftermin erscheinen. «In diesem Fall stehen im Wartebereich jedoch genügend Sitzplätze zur Verfügung.» Dem GZF ist es «ein Anliegen, die Wartezeiten so kurz wie möglich zu halten».

Beide Fricktaler Impfzentren, hier Rheinfelden, verfügen über je zehn Impfkabinen und grosszügige Wartezonen. Nadine Böni (8. Februar 2021)

Damit volle Wartezonen und Wartezeiten vermieden werden können, ruft das GZF die Impfwilligen auf, nicht zu früh zum Impftermin zu erscheinen.

Rechnen muss man bei der Erstimpfung mit einer Zeitdauer von rund 30 Minuten. Bei der Zweitimpfung verkürzt sich diese Zeit etwas, da man nach der Impfung lediglich noch fünf Minuten warten muss.

GZF-Team spürt viel Dankbarkeit

Ein Kränzchen windet Crespo auch den Impfwilligen. «Die Menschen, die zur Impfung in die Impfzentren des GZF kommen, sind in der Regel sehr kooperativ, kommen gut informiert und entsprechend vorbereitet, und halten sich bis auf wenige Ausnahmen an die Regeln und Vorgaben vor Ort.»

Das GZF-Team vor Ort spürt dabei auch viel Dankbarkeit. Die Menschen seien froh und erleichtert, dass sie einen Impftermin erhalten hätten, so Crespo. «Für die Mitarbeitenden der Impfzentren des GZF ist dies eine sehr schöne und bereichernde Erfahrung. Die vielen positiven Rückmeldungen motivieren unsere Mitarbeitenden zusätzlich.»