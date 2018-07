Rund 700 Kilometer nordwärts müssen die Einwohner von Eiken fahren, wenn sie ihre deutsche Partnergemeinde Eicken-Bruche besuchen wollen. Entstanden ist die Partnerschaft zwischen der Fricktaler und der niedersächsischen Gemeinde im Jahr 1965. Hauptlehrer Gerhard Granz aus Eicken-Bruche hatte damals die Idee, Gemeinden mit dem Wortstamm der Eiche zu Partnerschaften zu bewegen.

Tatsächlich entstand daraus eine Vier-Dörfer-Partnerschaft zwischen Eiken, Eicken-Bruche (D), Eke (BEL) und Eecke (FRA), die bis heute Bestand hat. Alle zwei bis drei Jahre findet ein Vier-Dörfer-Treffen statt. Letztes Jahr traf man sich in Belgien. In einem Jahr findet das grosse Fest in der Schweiz statt. «Wir freuen uns riesig darauf», so der Eiker Gemeindeammann Stefan Grunder.