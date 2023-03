Im Einsatz für die Dritte Welt Mammutprojekt gegen (Bildungs-)Armut: Fricktaler Schulleiterin plant in Uganda Berufsschule für 1000 jungen Menschen Astrid Zeiner, Schulleitern von Möhlin, hat Grosses vor. Im Rahmen ihrer aktuellen Masterarbeit schreibt sie über den Aufbau einer Berufsschule in Uganda. Die Theorie will sie in die Praxis umsetzen. Sechs verschiedenen Kompetenzzentren mit 25 verschiedenen Berufsausbildungen sollen in dem Drittweltland bis 2030 entstehen. Doch dafür braucht sie zunächst eines: viel Geld.

Bei ihrer Reise bekam Astrid Zeiner – hier bei der Tee-Ernte – viele Einblicke in die landwirtschaftlichen Berufe Ugandas. Bild: zvg

Es ist ein Mammutprojekt, das gerade aus der Feder von Astrid Zeiner entsteht. Derzeit schreibt die Möhliner Schulleiterin an ihrer Masterarbeit im MBA-Studiengang an der FHNW. Thema: der Aufbau einer Berufsschule in Uganda. Das Besondere: Die Masterarbeit soll nicht nur als Theorie in einem Archiv verstauben, sondern in einem Land, das zu einem der ärmsten der Welt zählt, in die Tat umgesetzt werden.

Zeiners Dozent an der FHNW machte sie auf das Thema aufmerksam. Für vier Wochen reiste sie in das Land im östlichen Zentralafrika. Sie sagt:

«Die Jugendlichen dort sind unglaublich hungrig nach Bildung.»

Die Institutionen unterrichteten zwar nach «besten Wissen und Gewissen», doch die Klassen seien häufig überfüllt, Lehrerinnen und Lehrer schlecht ausgebildet und die Schulgebühren und Unterrichtsmaterialien für viele Familien unerschwinglich.

Ein Ausweg aus der Armut durch Bildung

Mit der Berufsschule soll nun für die Jugendlichen in Uganda ein Ausweg aus der Armut geschaffen werden. Zielgruppe, so Zeiner, seien insbesondere junge Menschen, deren Eltern sich keine Schulgelder leisten können. Damit einher geht die Vision eines Ugandas, in dem alle Jugendlichen die gleichen Chancen haben, sich zu entfalten und an der Entwicklung des Landes teilzuhaben.

Auch wie man Kaffeebohnen mahlt, lernte Zeiner auf ihrer Reise. Bild: zvg

«Etwa um 2030 soll die Berufsschule im Vollbetrieb laufen und dann für rund 1000 Jugendliche für eine berufliche Grundausbildung zur Verfügung stehen», sagt Zeiner. Den Betrieb aufnehmen soll sie im Januar 2025. Das Konzept sieht vor, dass rund 25 Berufe in sechs verschiedenen Kompetenzzentren angeboten werden. So sollen etwa in einem gewinnbringenden Landwirtschaftsbetrieb die jungen Menschen zum Bananen-, Kaffee- oder Kakaobauer ausgebildet werden. Auf dem Ertrag des Landwirtschaftsbetriebs aufbauend entstehen dann Ausbildungen im Feld der Nahrungsmittelverarbeitung, etwa zum Bäcker, Chocolatier oder Saftverarbeiter.

Unternehmertum steht auf der Ausbildungsagenda

In einer zweiten Etappe wird die Schule mit den Kompetenzzentren Bau und Handwerk sowie textile Verarbeitung ergänzt. In einem dritten Schritt sollen Ausbildungsmöglichkeiten in den Bereichen Körperpflege – Coiffeuse oder Kosmetikerin – sowie Gesundheit – Krankenschwester oder Zahntechniker – dazukommen. Etwa 15 Gebäude soll die Berufsschule umfassen. Zeiner sagt:

«Zusätzlich sollen die jungen Menschen alle im Unternehmertum gefördert werden.»

Denn so ist der grösste Teil der Wirtschaft des Landes auf dem informellen Markt angesiedelt. Also etwa der Direktverkauf von Produkten aus eigener Herstellung oder kleinen Handwerksarbeiten.

Astrid Zeiner und ihr Businesspartner beim Besuch einer Berufsschule in Uganda. Bild: zvg

Ein Vorhaben ist es, die ugandischen Lehrpersonen und Berufsbildner und -bildnerinnen durch Know-how und Erfahrung von – pensionierten – Lehrpersonen aus der Schweiz zu unterstützen. Dahingehend hat Zeiner schon so einige Gespräche geführt. «Der Zuspruch war gross», sagt sie. Derzeit führt ein Businesspartner von Zeiner gerade vor Ort Verhandlungen, bei denen es um den Landerwerb für den Bau des Landwirtschaftsbetriebs geht.

Auch Ananasplantagen entdeckte Zeiner auf ihrer Reise. Bild: zvg

Eine grosse Herausforderung sei die Akquirierung der finanziellen Mittel für die Berufsschule. «Für eine Realisierung braucht es mehrere Millionen Franken», sagt Zeiner. Erst vor einigen Wochen wurde die Stiftung der Schule, die Mika Entrepreneurship Education Foundation Limited, ins ugandische Handelsregister eingetragen. Zeiner hofft auf eine breite Unterstützung. «Schon mit kleinen Beträgen kann in Uganda in Sachen Bildung Grosses bewirkt werden», sagt sie.