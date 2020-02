Im «Café Mondo» treffen sich ältere Menschen über das Älterwerden aus

«Café Mondo» heisst der neue Kaffeetreff in Rheinfelden, der im Herbst gestartet ist. Hier treffen sich ältere Menschen mit Migrationshintergrund. Sie tauschen sich über verschiedene Themen des Älterwerdens aus, lachen, essen gemeinsam Kuchen, erfahren mehr über all die vielen Angebote für ältere Menschen und besuchen Institutionen vor Ort.

Das «Café Mondo» ist auf Initiative des Hilfswerks der evangelischen Kirchen Schweiz in enger Zusammenarbeit mit Akteuren aus Politik, Altersarbeit, Integration und Kirchen entstanden. Eine breit abgestützte Steuergruppe begleitet das lokale Projekt.

Das «Café Mondo» wird von den drei freiwilligen Helferinnen Marisol Schüepp, Silvia Bühler und ­Graziella Licari durchgeführt und von weiteren freiwilligen Brückenbauerinnen unterstützt, die Zugang zu älteren zugewanderten Menschen haben.

Die Frage, wie ein Alters- und Pflegezentrum von innen aussieht, wie der Tagesablauf strukturiert ist und welche Mahlzeiten man bekommt, hat die Gruppe beschäftigt: Wird mir im Pflegeheim jeden Abend Café Complet aufgetischt oder bekomme ich auch mal eine Minestrone? Meine Mutter spricht kaum Deutsch, wie kann sie sich mit den Pflegern und Pfleger­innen verständigen? Ich habe Angst im Altersheim einsam zu sein – ist diese Angst berechtigt?

Besuch im Tertianum ­Salmenpark

Um Antworten auf diese Fragen zu finden, entstand die Idee, ein Alters- und Pflegezentrum zu besichtigen. Am Montag, 24. Februar, werden alle Interessierten durch die Räumlichkeiten des Tertianum Salmenparks in Rheinfelden geführt. Treffpunkt ist um 15 Uhr am «Café Mondo» bei Pro Senectute an der Bahnhofsstrasse 26. Im Anschluss an die Führung gibt es einen Austausch in der Cafeteria. (az)