Andreas Klein wohnt in Mumpf auf dem Campingplatz. Der 62-Jährige hat sich vor gut drei Jahren als «helfende Hand» selbstständig gemacht. Er bietet Dienstleistungen aller Art an – von der Hilfe bei Steuererklärungen über Fahrdienste bis hin zu Maler- und Gartenarbeiten.

Die Idee der Selbstständigkeit ist bei ihm gereift, als er mit 58 Jahren arbeitslos wurde. «Ich habe 300 Bewerbungen geschrieben und gemerkt, dass ich in meinem Alter keinen neuen Job mehr finde.» Also habe er sein Schicksal selber in die Hand genommen.

Drehort St. Gallen

Ab morgen Abend wird Andreas Klein über die Bildschirme in Schweizer Stuben flimmern. Nicht wegen seiner Geschäftsidee, sondern weil er eine spielerischere Herausforderung angenommen hat: Er ist einer der vier Protagonisten des vierteiligen TV-Sozialexperiments «Stutz um Stutz» des Schweizer Fernsehens (SRF).

Den vier Teilnehmern wurden bis auf die Kleidung für einen Tag und die Identitätskarte all ihr Hab und Gut abgenommen. Dann erhielten sie je 100 Franken und die Aufgabe, sich fünf Tage unabhängig voneinander in einer fremden Stadt durchzuschlagen und dabei möglichst viel Geld zu verdienen.

«Ich erfuhr erst am Tag vor Drehbeginn, dass das Experiment in St. Gallen stattfindet, damit ich mich nicht vorbereiten konnte», so Klein.

Doch weshalb hat der Mumpfer überhaupt bei der Sendung mitgemacht? Er sei in Aarau von Fernsehmitarbeitern angesprochen und auf das Experiment aufmerksam gemacht worden, erklärt Klein. «Die Herausforderung hat mich gereizt. Sie ist nicht alltäglich. Man kann erfahren, wie es ist, wenn man nicht auf der Sonnenseite des Lebens steht.»

Deshalb habe er am Casting teilgenommen und sei schliesslich ausgewählt worden.

Interessante Begegnungen

Das Sozialexperiment gehe vor allem der Frage nach, wie Herr und Frau Schweizer im Alltag mit Fremden umgehen, wenn diese Unterstützung brauchen, schreibt SRF in seiner Medienmitteilung zur Sendung.

Kurz: «Wie sozial eingestellt sind wir im Jahr 2018?» Andreas Klein darf über seine Erlebnisse vor der Ausstrahlung wenig erzählen. Man wird aber sehen, wie er eine Unterkunft oder eine Beschäftigung sucht oder wie er sich in einem Altersheim ein Mittagessen verdient.

«Ich hatte interessante Begegnungen», sagt er. Die Erfahrungen hätten ihn in seiner Ansicht bestätigt, dass man nie jemanden vorverurteilen sollte, dem es schlecht geht, so Klein weiter. «Man kennt die Schicksale nicht, die dahinter stehen und letztlich kann es allen passieren.»

Die fertigen vier Sendungen habe er auch nicht gesehen, sagt Klein. «Ich weiss ja zwar, was ich gemacht habe, aber ich bin gespannt, wie alles geschnitten wurde.»

«Stutz um Stutz – Ein Sozialexperiment»: ab Donnerstag, 15. März, 21.05 Uhr, SRF 1