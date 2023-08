Hottwil Nach viel Pech endlich ein wahrer Glücksmoment: Die Spielleute feiern Premiere mit «Familiengeschäfte» Die Spielleute Hottwil schienen in den vergangenen Jahren förmlich vom Pech verfolgt: Gleich mehrmals musste die Aufführung des Stücks «Familiengeschäfte» abgesagt werden. Jetzt hat es endlich geklappt – ein spezieller Moment für das bekannte Theaterensemble.

Es ist eine Pechsträhne, wie sie ein Theaterensemble wohl nur selten erleben muss. Die Spielleute Hottwil wollten ihr Stück «Familiengeschäfte» eigentlich bereits vor Jahren auf die Bühne bringen, genauer: im Frühjahr 2020. Wenige Stunden vor der Premiere machte der Bundesrat den Spielleuten damals mit neuen Covid-Beschränkungen einen Strich durch die Pläne.

2021 und 2022 konnte ebenfalls wegen Corona nichts aufgeführt werden. Und als die Spielleute im März 2023 wieder durchstarten wollten, wurde dies durch krankheitsbedingte Ausfälle im Ensemble verhindert.

Ein Glücksmoment für die Beteiligten: Die Spielleute Hottwil sind mit «Familiengeschäfte» zurück auf der Bühne. Bild: zvg/Manuel Hörth

Nun zeigen die Spielleute das Stück im Hochsommer. Etwas Pech aber scheint geblieben: «Leider kam es bei der Samstagvorstellung zu einem gesundheitlichen Problem eines Schauspielers», sagt Manuel Hörth von den Spielleuten. Kurzerhand sprang Regisseur Marc Frey ein und übernahm die Rolle. So auch bei der Sonntagsvorführung. «Dafür sind wir sehr dankbar», sagt Hörth.

Nach viel Pech endlich ein Glücksmoment

Denn so konnten die Spielleute einen wahren Glücksmoment erleben – schlicht, wieder auf der Bühne zu stehen. «Für uns an erster Stelle steht, dass wir das Stück endlich auf die Bühne bringen konnten», sagt Hörth. Die Absagen in den vergangenen Jahren hätten ihnen «auch für unsere treuen Theaterbesucherinnen und -besucher leid» getan.

Mit dem Neustart nach Jahren sind die Verantwortlichen zufrieden. Bei den bisherigen Vorstellungen seien zwar nicht alle Plätze verkauft gewesen, aber: «Die Stimmung war gut. Den Besucherinnen und Besuchern hat es gefallen.» Die Besucherzahlen weiss Hörth ausserdem einzuordnen: «Wir sind uns sehr bewusst, dass aktuell viel los ist. Regional wie auch überregional. Angesichts dessen sind wir froh, dass es trotzdem sehr erfreulich angelaufen ist.»

Das Ensemble freut sich über die geglückte Premiere, hier gemeinsam mit Souffleur Heinz Keller (links) und Regisseur Marc Frei (rechts). Bild: zvg/Manuel Hörth

Die Reaktionen seien ausserdem positiv ausgefallen. Zum einen zum Stück selbst, zum anderen auch zu den Rahmenbedingungen: Um das Klima in der Turnhalle trotz Hitze angenehm zu halten, kommen vor den Aufführungen Klimageräte zum Einsatz. Das Publikum habe den gekühlten Vorstellungsraum sehr geschätzt, sagt Hörth. Gut angekommen sei auch die Idee, das Publikum nicht wie sonst in der Turnhalle zu bewirten, sondern im Aussenbereich.

Eine Spezialität der diesjährigen Aufführung: das doppelstöckige Bühnenbild. Bild: zvg/Manuel Hörth

Der Teamgeist war enorm wichtig

Die Zeit auf der Bühne lässt die Beteiligten auch die Herausforderungen der vergangenen Jahre vergessen. Die vielen Absagen hätten das Ensemble gefordert, aber: «Hier spielt sicher auch der grosse Teamgeist in unserem Verein eine wesentliche Rolle. Wir sind stolz, als Theaterfamilie in guten wie auch schlechten Zeiten bestens zu funktionieren und aufeinander zählen zu können», sagt Hörth.

Diese Woche finden nun noch vier weitere Vorstellungen von «Familiengeschäfte» statt: am Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag jeweils um 20 Uhr. «Wir freuen uns über noch weitere Reservationen», sagt Manuel Hörth. Aber auch auf zufriedene Gäste und das gemütliche Zusammensein nach den Vorstellungen. Hörth wirbt bei Gelegenheit auch gleich noch für das Stück – «eine spannende Geschichte voller Intrigen, Wirrungen und auch viel Humor».